Zgodaj zjutraj streslo del Slovenije, sledil še en potres

Ob 4.15 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,8 v bližini Vrhnike, 20 kilometrov zahodno od Ljubljane.



Po prvih podatkih so tresenje tal čutili posamezni prebivalci Vrhnike, Horjula in Polhovega Gradca. Urad za seizmologijo Agencije RS za okolje (Arso) ocenjuje, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).



Ob 7.11 pa se je streslo še v bližini Jelšan, 60 kilometrov južno od Ljubljane. Potres z magnitudo 1,5 so po prvih podatkih Arsa čutili posamezni prebivalci Jelšan. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).



Po podatkih Arsa je bil to drugi potres v dveh dneh blizu Vrhnike. 19. januarja je imel potres z magnitudo 0,6 nadžarišče dva kilometra jugovzhodno od Vrhnike, sicer pa sta bila današnja potresa že 48. in 49. letos v Sloveniji.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: