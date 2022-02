Država je v lov za vsemi tistimi, ki jim ni uspelo ubežati okužbi z novim koronavirusom, šla tudi s pomočjo hitrih antigenskih testov (HAT). V zadnjem mesecu se jih opravi povprečno po 100.000 na dan, njihov pomen pa se je 1. februarja še toliko bolj povečal, saj ob pozitivnem rezultatu to tudi uradno dokazuje, da ste okuženi s SARS-CoV-2. Potrditveni PCR-test namreč ni več potreben, razen če se bo tako odločil zdravnik, in sicer predvsem v primerih kroničnih bolnikov, nosečnic in ljudi z oslabljenim imunskim sistemom. Pravila pri odvzemu brisa na testirnih točkah so povsem jasna. Ob predloži...