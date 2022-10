Žganci so se oženili (FOTO)

Pred dvema tednoma jim je ponagajalo vreme, minulo soboto pa so aktivisti Kulturno-turističnega društva (KTD) Puconci na igrišču ob osnovni šoli le izpeljali 18. Dödolijado, 23. razstavo za Zlato kijanco in biciklijado. Ob tekmovanju v pripravi priljubljene prekmurske specialitete, dödolov, je potekala tudi kulinarična razstava domačih jedi. Ob vseh dobrotah so se marsikomu pocedile sline.

Ekipe so lepo okrasile stojnice.

Zaradi preložitve dogodka se je letos zbralo nekoliko manj ekip, 12, sestavljenih iz članov društev in vasi, ki so na svojevrsten način prikazali pripravo tradicionalne jedi njihovih dedkov in babic. Sočasno je potekala razstava za Zlato kijanco, kjer je 10 domačih gospodinj in društev razstavilo omizja, sestavljena iz dobrot, ki predstavljajo tradicionalno domačo kulinariko na Goričkem in v bližnji okolici. Seveda ni manjkalo nekaterih drugih dobrot, predvsem bograča in dobre kapljice, ter pridelkov s kmetij in vrtov, ki so jih razstavili v okviru Puconske tržnice. Za prijetno zabavo je skrbela mlada glasbena skupina Vrhovi.

Upokojenke iz Šalamencev so slavile pri pripravi razstavljenih jedi.

Dödolijada in kulinarična razstava za Zlato kijanco sta, kot pravi Vesna Maučec, predsednica organizatorjev, KTD Puconci, najbolj prepoznavni prireditvi, ki ju pripravljajo: »S tem društvo pomaga ohranjati pristne, domače jedi, značilne za Prekmurje.«

Dödoli so tradicionalna prekmurska jed.

12 ekip je sodelovalo.

Ekipe so dödole pripravljale v kotličkih, ocenila jih je strokovna komisija, sestavljena iz uglednih kulinaričnih strokovnjakov: Danila Kozarja (predsednik), Silve Gutman, Janeza Kuharja in Sonje Beznec. Imela je težavno delo, saj je večina ekip pripravila odlično jed, ki jo je množica obiskovalcev hitro pospravila. Pospravili so tudi več deset litrov dödol, ki so jih v velikem kotlu pripravili organizatorji. Gre za pristno prekmursko jed iz kuhanega krompirja in pšenične moke z različnimi zabelami oziroma polivkami. Ponekod jih imenujejo oženjeni žganci, bela polenta ali beli krompirjevi žganci. Tokrat se je izkazalo, da so boljši kuharji (kuharice) starejši, saj sta v obeh kategorijah zmagali ekipi, ki so ju sestavljale upokojenke. Bronasto kijanco za razstavljene jedi je osvojila ekipa DU Puconci, srebrno ekipa Društva kmečkih žena Klas Bodonci, zlato DU Šalamenci. Pri dödolih je tretje mesto pripadlo ekipi Turistično rokodelskemu društvu Ščipek, druga je bila ekipa PGD Puconci in prva ekipa DU Puconci (Dragica Godina in Cecilija Hadler).