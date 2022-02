Ženski ravs na twitterju: Bulčeva nad Bratuškovo

Predsednico stranke SAB Alenko Bratušek so v preteklih dneh gostili v večerni informativni oddaji 24ur zvečer. V luči aktualnega političnega dogajanja in prihajajočih volitev je povedala, da je njena stranka v preteklosti že dokazala, da se v najtežjih časih ne ustraši in da ve, kaj morajo narediti. »V stranki SAB se zavedamo, da brez trdnega in močnega gospodarstva ni socialne države, ni višjih plač in ne pokojnin. To je tisto, kar nas mogoče loči od koga drugega. V najtežjih časih smo že pokazali, da se ne ustrašimo, ampak vemo, kaj je treba narediti, in to tudi naredimo,« je dejala.

A očitno se s tem ne strinja naša nekdanja evropska komisarka v Evropski komisiji. Violeta Bulc je Bratuškovi očitala, da njene besede ne držijo in da je v prejšnjem mandatu obupala pred koncem mandata ter se poskušala umakniti v Bruselj.

Spomnimo, Alenka Bratušek je, kot je kasneje razkril magnetogram leta 2014 na seji vlade za evropsko poslanko predlagala tudi samo sebe. V igri za komisarsko kandidaturo sta bila še Tanja Fajon in takratni prvak Desusa Karl Erjavec. V Evropski komisiji, ki jo je vodil Jean-Claude Juncker bi morala zasesti položaj podpredsednice, ki bi bila zadolžena za energetsko unijo, a je po blamaži na zaslišanju vse skupaj padlo v vodo. Nova vlada, ki jo je takrat vodil Miro Cerar, je v Bruselj poslala Violeto Bulc, ki je vodila prometni resor.