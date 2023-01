Ženske kot varuhinje rek (FOTO)

V Pavlovčevi galeriji v Ilirski Bistrici so konec prejšnjega tedna odprli skupinsko razstavo fotografij znanih slovenskih fotografov, ki je vsebinsko naravnana k ozaveščanju o okoljski problematiki, bolj natančno, prizadevanju za zaščito rek. Razstavo, ki potuje po različnih krajih Slovenije, kjer se srečujejo s tovrstno problematiko, je organiziralo Kulturno umetniško društvo Center 21 iz Ljubljane. Aktivista društva, ki v zadnjem času pogosto izvaja umetniške projekte in akcije, namenjene ozaveščanju o perečih problematikah, novinar Erik Valenčič in producentka Alja Bulič, sta temu projektu nadela naslov Varuhinje rek.

Želijo ozavestiti in opolnomočiti ljudi, da se ti še naprej angažirajo v prizadevanjih za zaščito rek, rečnih ekosistemov ter pitne vode.

Projekt skozi umetnost ustrezno naslavlja ključne aktualne izzive, s čimer promovira večjo ozaveščenost o okoljski problematiki in povezuje različne lokalne iniciative v skupno kampanjo za zaščito rek. Ciljne skupine, ki jih projekt še posebno vključuje oziroma nagovarja, so fotografi, ljubitelji fotografije, naravovarstveniki, ljubitelji narave, mladi in otroci, angažirani kulturniki, novinarji ter predstavniki različnih civilnodružbenih iniciativ in lokalnih skupnosti. Na splošno pa želijo ozavestiti in opolnomočiti ljudi, da se ti še naprej angažirajo v prizadevanjih za zaščito rek, rečnih ekosistemov ter pitne vode kot osnovne človekove pravice, zapisane v ustavi.

Bele žene

Razstava v ospredje postavlja ženske. S tem se želijo pokloniti ženskam, ki ne samo da posvečajo svoje življenje prizadevanju za naravo in pitno vodo, temveč v teh bojih tudi igrajo vidne in vodilne vloge, kar je med drugim pokazala referendumska kampanja Za pitno vodo. Prizadevajo se, da ljudje skozi njihov projekt v njih vidijo vzor. Vsaka fotografija je opremljena z obrazložitvijo, zakaj sta bili izbrani prav ta reka (Sava, Ljubljanica, Soča, Drava, Ščavnica, Reka, Kolpa, Krupa, Idrijca, Mura in tako dalje) in prav ta ženska.

Razstava Varuhinje rek bo na ogled do konca meseca.

Uro pred slovesnim odprtjem fotografske razstave so v okviru tega projekta učenci Osnovne šole Antona Žnideršiča iz Ilirske Bistrice v veliki dvorani Doma na Vidmu izvedli otroško gledališko predstavo z naslovom Bele žene. Pod mentorstvom profesorice razrednega pouka Damjane Benigar Kaluža, ki se v tem primeru pojavlja kot avtorica in režiserka, je po starih zapisih nastala kratka igra, ki so jo obiskovalci z navdušenjem sprejeli in nagradili z dolgim aplavzom.

Snovalca projekta Alja Bulič in Erik Valenčič.

Razstava 19 zelo kakovostnih fotografskih del bo v Pavlovčevi galeriji v Ilirski Bistrici na ogled vse do 1. februarja.