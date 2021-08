Ženska opazila medveda, policija opozarja

Medved lahko napade, če ga presenetite

Danes okoli 7.30 je policijsko postajo v Šentjurju poklicala občanka in povedala, da je v gozdu v Gorici pri Slivnici opazila medveda. Vse tiste, ki se bodo na tem območju danes odpravili v gozd, opozarjajo, naj bodo pozorni.Čeprav je možnost srečanja z medvedom majhna, naj se na tem območju pohodniki čim manj zadržujejo, če pa že, naj bodo glasni, naj se med sabo pogovarjajo in s tem medveda opozorijo na svojo prisotnost, svetujejo pri celjski policijski upravi. Medved se bo najbrž umaknil. Pse naj imajo na povodcih.Medveda v gozdu običajno srečamo le v redkih primerih, saj nas opazi prej in se umakne, zanj namreč predstavljamo naravnega sovražnika. Do težav lahko pride, če medveda s svojo prisotnostjo presenetimo in se znajdemo v njegovi neposredni bližini, ko nas ne pričakuje in nima časa za umik. Prav tako je lahko nevarno, če se znajdemo med medvedko in mladiči.Problem lahko predstavljajo psi, ki niso na povodcu in napadejo medveda, ker želijo zaščititi lastnika. Pes se bo zapodil proti medvedu, medved pa se bo branil. Pes se bo prestrašil ali umaknil in pritekel nazaj k lastniku. Medved bo šel za njim in v tem primeru lahko napade tudi lastnika.