Zemljišča za divjad – sodišče jih vzelo, ustavni sodniki bodo odločili o pravičnosti

Osrednje lovišče poljčanskih lovcev je na gori Boč, tisočaku na robu Panonske nižine. To je neokrnjeno lovišče, v katerem kraljuje precejšnja populacija muflonov, ki se ponaša z izjemnimi trofejnimi vrednostmi. Naselili so jih leta 1970. Naselitev te sicer neavtohotne vrste divjadi velja za eno najuspešnejših naselitev divjadi v Sloveniji. 1970. so muflonenaselili v svoje lovišče. Se pa tudi poljčanski lovci že vrsto let ubadajo s problematiko odvzema zemljišč, ki so jih pred leti sicer zakonito kupili ter jih uredili za potrebe divjadi. A kaj ko so jim bila ta zemljišča odvzeta in prenesena...