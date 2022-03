Zadnja leta si vse več ljubiteljev gora pri načrtovanju ture in hoji pomaga z raznimi aplikacijami na pametnih telefonih in urah. Te pokažejo podatke od števila korakov, nadmorske višine, opravljenih višinskih metrov, temperature do vrste in zahtevnosti poti, hitrosti hoje in vremena, priljubljena pa je tudi aplikacija, ki riše sled naše ture. Hana in Lucjan Strehar sta pred kratkim razvila na prvi pogled nekoliko manj tehnološko napreden, a odličen in zelo uporaben zemljevid slovenskih vrhov, ki je v zadnjem času postal prava uspešnica. Obesimo ga na steno in po turi s kovancem osvojeni vrh ...