Zeliščni namazi jemali sapo

V Tišini že 28 let deluje Študijski krožek Tišina, in sicer pod okriljem Ljudske univerze Murska Sobota in pod strokovnim vodstvom Andragoškega centra Ljubljana. Kot nam je povedala njihova mentorica Mihaela Flisar, so člani tokrat v okviru vseživljenjskega učenja pripravili jedi iz doma pridelane zelenjave. Tisti dan je v Tropovcih dišalo po okusno pripravljenih jedeh iz domače paprike, paradižnika, stročjega fižola, rdeče pese, krompirja, korenja, zelja, repe …

Na ogled so bili unikatni izdelki.

Obiskovalci so na stojnicah lahko poskusili pečen krompir z bučkami, pečeno papriko, bučkine polpete, jabolčni in skutni zavitek, izvrstne zeliščne namaze – mojstrice so si izmislile sto in enega – ter raznolike mešane solate. Prijale so tudi kumare s smetano. Vsem zbranim je nekaj besed namenila članica krožka Irena Stolnik, ki je poudarila, da je treba zelenjavo uživati vsak dan, saj je pomemben vir za prehrano, živilo in poživilo za boljše počutje.

Na kulinaričnem dogodku v Tropovcih so bili prisotni zaposleni na Ljudski univerzi Murska Sobota in vodja vseživljenjskega učenja Alenka Kučan. Razstavljene jedi si je ogledal tudi župan Tišine Franc Horvat.