Zelišča je prelila v abecedo

knjigo je že izdala.

Življenjska pot velenjske zeliščarice in vsestranske ustvarjalkeje pisana. Po končani kemijski tehnični šoli v Zenici je diplomirala na oddelku za črno metalurgijo tamkajšnje metalurško-tehnološke fakultete. Med letoma 1984 in 1986 je bila zaposlena kot tehnologinja na Rudarsko metalurškem kombinatu Zenica, nato je prišla v Velenje in med letoma 1986 in 1988 delala kot vodja operativne proizvodnje v Elektrokovinarski opremi v Velenju, nato pa do leta 1990 v tovarni Gorenje EKO.Leta 1999 je z vključitvijo v javna dela izvajala avtorski vzgojno-izobraževalni projekt Narava in varstvo okolja, nato pa v letih 2003 in 2004 delala na Andragoškem zavodu Ljudske univerze Velenje. Med letoma 2005 in 2013 je bila zaposlena v podjetju Valji v Štorah. Lani je na Šolskem centru Velenje izvajala avtorski projekt s prostovoljci Zelena pismenost.Do zdaj je izdala knjige Zeliščna abeceda (2014), Čebelja cvetna abeceda (2016), Zeliščarica Kunigunda in rastline iz davnine (2017) in Moje prvo zeleno berilo (2019). Leta 2017 je izdala še video DVD Zeliščarica. Pred kratkim je izšla knjiga Cvetne esence: cvetna abeceda za dušo po kapljicah. Laštrova je danes med drugim tradicionalna zeliščarica – nabiralka, pisateljica, fotografinja, naravovarstvenica, kreativna zeliščarica in še kaj.In zakaj Cvetne esence v knjigi? »Da bi se ljudje bolj približali naravi, svetu rastlin, cvetlicam in kar je posebno pomembno, sami sebi, svojemu bistvu, zato sem si iz črk navadne abecede, kot jo vsi poznamo, in pisanih cvetlic iz narave, po izbiri dr., zamislila to zelo nenavadno abecedo, ki sem jo poimenovala kar Cvetna abeceda za dušo po kapljicah. Ta je v celoti povezana z naravo, s posebnimi rastlinami, pisanimi cvetlicami in s črkami naše abecede od R do V,« pojasni Kata.»Knjiga ponuja učenje črk abecede ob spoznavanju rastlinskega sveta in možnost, da se ne le pripravimo za funkcionalno delovanje v materialnem svetu, temveč da se s pomočjo moči cvetov in njihovih subtilnih esenc uravnovesimo v duši, umu in telesu, da postanemo in ostanemo celovita bitja, kakršna smo bili ob rojstvu. Da ostanemo pokončni in da smo kljub izzivom, ki nam jih življenje ponuja, zmožni premagati vse ovire le, če se za to sami odločimo, če trdo delamo na tem.«Kot avtorica projekta Zelena pismenost ter pisateljica in kreativna zeliščarica je s to knjigo izpolnila dobršen del svojega poslanstva na tem svetu, hči ilustratorka je v čudovite risbice vnesla svojo dušo, celo bitje, lektorica in recenzentka obenem je idejo ovrednotila z besedami in vsem sodelujočim dala vzpodbudo za nadaljnje delo, spretna oblikovalka je dodala še piko na i, kot češnjo na torto ter s svojim strokovnim znanjem naredila zaokroženo, za dušo užitno celoto.»Knjiga je uporabna, koristna tudi za rastline in živali,« poudarja Kata Laštro. »Namenjena je vsem, ki si želijo na enostaven in naraven način pomagati, sami ali ponuditi pomoč drugim ljudem v stiski. Pred nekaj leti sem se srečala z Bachovimi cvetnimi esencami, najprej v obliki rešilnega zdravila, potem sem spoznala še nekatere druge esence. Lastna izkušnja uporabe zelišč in njihovi očitni zdravilni učinki so me pripeljali do tega, da sem začela pisati knjige in ozaveščati, informirati ljudi o pomenu povezave z naravo in rastlinami, o zeleni pismenosti – posebni pismenosti, ki pomeni življenje.«Zeliščarstvo je iz konjička preraslo v način življenja in v dušno poslanstvo, pravi Laštrova: »Gradivo za vse svoje knjige, ki so izšle, črpam iz bogatih izkušenj, povezanih z doživetji, in iz srečanj z različnimi ljudmi in dogodki iz burnega, pestrega življenja. Veliko sem pobrala iz zakladnice znanj mojih prednikov, vedenje, ki se kot neprecenljivo bogastvo, posebna dota, prenaša iz roda v rod. To, kar sem podedovala in z rojstvom prinesla na ta svet, v to življenje, ki ga živim.«Velenjska zeliščarica pravi, da je v Cvetni abecedi za dušo po kapljicah posebej izpostavila črke, z enakim namenom, kot ga uporablja v vseh svojih knjigah: »Zato je ideja o povezovanju črk abecede s pojmi iz rastlinskega sveta, ki je narejena z namenom lažjega obvladovanja in pomnjenja ter zelenega opismenjevanja ljudi, povezanosti ljudi z naravo s pomočjo cvetlic, kot Zelena abeceda, Cvetna abeceda za dušo, Čebelja cvetna abeceda in Zeliščna abeceda, edinstvena.«Čudežne esence cvetov, ki jih jemljemo, uživamo po kapljicah, so v knjigi predstavljene v obliki cvetne abecede za dušo in imajo moč, če se za to odločimo, da na preprost, naraven in učinkovit način brez neželenih stranskih učinkov uravnovesijo naše bitje v celoti. »Da nam pomagajo zaživeti polno življenje, da ga uživamo, ne le po kapljicah, temveč zajamemo z veliko žlico,« še pove Laštrova.