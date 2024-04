Želijo, da se gradnja ustavi in cevi kanala C0 odstranijo

Povezovalni kanalizacijski kanal C0 med Brodom in Črnučami v Ljubljani je s pravnega, tehničnega in zdravstvenega vidika nedopusten, so na novinarski konferenci v Ljubljani poudarili nekateri predstavniki inženirske in zdravstvene stroke. Občinsko podjetje Voka Snaga kot investitor bi ga moralo odstraniti, so poudarili.

Strojni inženir in nekdanji dekan ljubljanske fakultete za strojništvo Jože Duhovnik je opozoril, da v EU veljajo jasna merila in standardi za umeščanje sistemov ravnanja z odpadnimi vodami v prostor, zato to ne sme biti vprašanje inventivnosti trenutnih urbanistov ali lokalne oblasti, ampak gre za strogo strokovno vprašanje.

V direktivi EU o določitvi okvira za ukrepe na področju vodne politike in v veljavnih tehničnih standardih v uniji je po njegovih besedah zelo jasno povedano, kaj se sme v prostoru dogajati, če poseg združuje vprašanji zagotavljanja pitne vode in čiščenja odpadnih voda.

Poseg, ki prehaja v vodovarstveno območje, kot je to v primeru kanala C0, je po tej direktivi in tehničnih standardih praktično nemogoče izvesti, je poudaril Duhovnik. Pri tem je navedel, da kanal niti ni zarisan v regionalnem prostorskem načrtu Ljubljanske urbane regije, kot bi za takšne posege v prostor moral biti.

Ob tem je tu še vladna uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Ta ščiti vodovarstvena območja in v njej je po Duhovnikovih pojasnilih opredeljeno, kakšen je lahko kanalizacijski kanal, da je dovoljen scenarij, po katerem ni potrebna celovita presoja vplivov na okolje in je dovoljeno le vodno soglasje, tako kot se je zgodilo v primeru kanala C0.

Vsi uradniki in skrbniki varovanja okolja morajo ta pravila spoštovati in so jim zavezani. Duhovnik je prepričan, da v primeru kanala C0 niso bila spoštovana, uradniki, ki so gradbena dovoljenja za traso kanala izdali, pa da so kršili zakonodajo.

Za izreden nadzor inženirjev

Ob samem pravnem vidiku je Duhovnik, na novinarski konferenci se mu je pri tej oceni pridružilo še več inženirjev, izpostavil tudi nestrokovno izvedbo kanala brez potrebnega nadzora, zaradi česar bi bil po njegovem prepričanju za nekatere inženirje potreben izreden strokovni nadzor na inženirski zbornici.

Po Duhovnikovih besedah tehnične rešitve ne omogočajo vizualnega spremljanja morebitnega puščanja cevi, pri čemer pa naj bi zaradi izvedbe kanala obstajala velika nevarnost puščanja. Pripomnil je, da so jaške nad kanalom zavarili, da bi preprečili vpogled. Duhovnik in ostali inženirji ne vidijo druge možnosti, kot da se gradnja ustavi in cevi kanala odstranijo, pri čemer stroške demontaže ocenjuje na tri do pet milijonov evrov. To po njegovi oceni ni nič v primerjavi s potencialno škodo za okolje in zdravje ljudi.

Mestna občina Ljubljana in Voka Snaga bi morala v sklopu skupaj 135 milijonov evrov vrednega evropsko sofinanciranega komunalnega projekta Čisto Zate v dialogu z nacionalnimi organi in Evropsko komisijo medtem najti alternativno rešitev. Za odpadne vode iz Medvod jo vidi v nadgradnji čistilne naprave in črpališča na Brodu, za odpadne vode iz Vodic pa v navezavi na čistilno napravo Domžale.

Spomnil na odklonilno mnenje

Miran Brvar iz centra za klinično toksikologijo in farmakologijo na ljubljanskem kliničnem centru je medtem spomnil na jasno odklonilno mnenje zdravnikov in Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede poteka kanala C0.

Ta bo po njegovih besedah predstavljal trajno tveganje za onesnaženje pitne vode v Ljubljani. V odpadnih vodah so namreč številne toksične snovi in kemikalije, ki so lahko rakotvorne in delujejo kot hormonski motilci ter povzročajo številna bolezenska stanja in okvare, človeškemu telesu pa lahko škodijo dolgoročno.

To je Brvar podkrepil z dvema primeroma onesnaženja pitne vode na območju Vodarne Hrastje, in sicer leta 2022, ko so bile zaznane povečane koncentracije škodljivih benzotriazolov, ter v začetku tega leta, ko so bile zaznane previsoke koncentracije tertakloroetena, zaradi česar je bilo treba zapreti pet vodnjakov. V obeh primerih še niso ugotovili vira onesnaženja, je dodal. Po Brvarjevih besedah si lahko samo predstavljamo, kaj bi se zgodilo, če bi puščal kanal C0 in bi prišlo do vdora v pitno vodo Vodarne Kleče kot najpomembnejše za Ljubljano.

Ti dogodki bi morali strezniti odločevalce, da pitna voda v Ljubljani ni samoumevna in da napačne odločitve lahko pripeljejo do tega, da je v prihodnje ne bomo imeli, je zatrdil.

Naša dolžnost je opozoriti, da je kanal nedopusten s pravnega, tehničnega in zdravstvenega vidika, je strnila vodja kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metoda Dodič Fikfak. Pri tem sta skupaj z Duhovnikom izpostavila, da bi tovrstni projekti ne bi smeli biti domena le ene stroke, ampak bi morali pri njihovi zasnovi sodelovati vse vpletene stroke.