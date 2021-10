Železni Sašo za vedno v zgodovino

Sašo Kočar je postal prvi Slovenec, ki je zmagal na triatlonski preizkušnji polovičnega, svetovno znanega ironmana, ki se je že tretjič odvijal vzdolž slovenske Istre. Navijači so mu podkurili pod nogami. V močni konkurenci, v družbi 600 tekmovalcev z vsega sveta, med njimi je bilo 200 Slovencev, je na triatlonu, poimenovanem I feel Slovenia Ironman 70.3 Slovenia Istrian, najprej preplaval 1,9 kilometra, po koprskem in izolskem zaledju med istrskimi vasicami, oljčnimi nasadi in vinogradi prekolesaril 90 kilometrov, nazadnje pa mimo naravnega rezervata Škocjanski zatok ter po obalni cesti vzdol...