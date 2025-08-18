KDAJ MIR?

Zelenski že v Washingtonu, Trump razkril, kako lahko takoj konča vojno s Putinom

Ameriški predsednik bo Washingtonu gostil ukrajinskega predsednika in več evropskih voditeljev na pogovorih o končanju vojne v Ukrajini.
Fotografija: Vladimir Putin, Donald Trump in Volodimir Zelenski F FOTO: Olga Maltseva Afp
Vladimir Putin, Donald Trump in Volodimir Zelenski F FOTO: Olga Maltseva Afp

STA, M. U.
18.08.2025 ob 11:20
18.08.2025 ob 11:26
Ameriški predsednik Donald Trump je poudaril, da lahko ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski konča vojno z Rusijo, če to želi, da pa v okviru mirovnega sporazuma Ukrajina ne bo vstopila v Nato.

Kot je še zapisal na družbenem omrežju Truth Social, Ukrajina tudi ne bo dobila nazaj Krima. Zelenski je poudaril, da mora biti mir trajen.

V ospredju pogovorov varnostna jamstva za Ukrajino

Trump sicer danes v Washingtonu gosti Zelenskega in več evropskih voditeljev na pogovorih o končanju vojne v Ukrajini. Ti bodo sledili njegovemu srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski. V ospredju pogovorov bodo med drugim tudi varnostna jamstva za Ukrajino.

Današnjih pogovorov v Beli hiši se bodo poleg Zelenskega udeležili tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron, britanski premier Keir Starmer, italijanska premierka Giorgia Meloni, finski predsednik Alexander Stubb in generalni sekretar Nata Mark Rutte. Po navedbah Berlina bodo na pogovorih med drugim obravnavali varnostna jamstva, ozemeljska vprašanja in podporo Ukrajini v njeni obrambi pred rusko agresijo.

Zelenski, ki je že prispel v Washington, je pred srečanjem s Trumpom posvaril pred polovičnimi sporazumi za končanje vojne. »Mir mora biti trajen,« je zapisal na družbenem omrežju X. Dodal je, da se ne sme ponoviti scenarij izpred let, ko je bila Ukrajina prisiljena predati Krim in del Donbasa na vzhodu države, Putin pa je to izkoristil kot odskočno desko za nov napad.

Zelenski je tudi poudaril, da varnostna jamstva, ki jih je Ukrajina prejela leta 1994, niso uspela zaščititi države. Dodal je, da Ukrajina ne bi smela prepustiti polotoka Krim Rusiji in da mora Rusija končati vojno, ki jo je začela.

Po poročanju dpa, ki se sklicuje na Belo hišo, bosta Trump in Zelenski najprej imela dvostranski pogovor v Ovalni pisarni Bele hiše. Zatem bo sledilo srečanje v širšem krogu z evropskimi voditelji.

 

