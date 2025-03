Zelenski poročal Golobu in se zahvalil Sloveniji za vse, kar je naredila za Ukrajino

Premier Robert Golob je danes v okviru priprav na četrtkov izredni vrh EU govoril z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki mu je poročal o srečanju v Londonu in napovedal pripravo načrta korakov do miru v Ukrajini. Premier bo imel danes tudi ločen pripravljalni sestanek, na katerem bodo govorili o Ukrajini in obrambnih izdatkih.

Vlada je na družbenem omrežju X sporočila, da je Golob danes opravil pogovor z Zelenskim, kar je premier novinarjem napovedal že po seji vlade. Kot so pojasnili, je Zelenski poročal Golobu o nedavnem srečanju evropskih in drugih voditeljev v Londonu in v naslednjih tednih napovedal pripravo načrta korakov do miru v Ukrajini.

Tudi Zelenski je pozneje potrdil, da je Goloba obvestil o srečanju v Londonu in pripravi načrta za pravičen mir v Ukrajini. »Razpravljali smo tudi o izvajanju naše pobude 'Hrana iz Ukrajine'. Slovenija se pridružuje našim prizadevanjem za podporo sirskemu ljudstvu,« je še zapisal na omrežju X in se zahvalil Sloveniji za vse, kar je naredila za Ukrajino.

Ponovil je tudi, da bi Evropa morala v prihodnjih mirovnih pogovorih poleg Ukrajine in ZDA sedeti za pogajalsko mizo. »Evropa ima skupno vizijo, kako naj se vojna konča in kakšna morajo biti varnostna jamstva,« je še dodal Zelenski.

Premier bo imel danes pred četrtkovim vrhom v Bruslju še ločen pripravljalni sestanek, na katerem naj bi z obrambnim ministrom Borutom Sajovicem in veleposlanikom pri zvezi Nato Andrejem Benedejčičem govorili o tem, ali bo Slovenija sledila pozivom h krepitvi evropske obrambe in namenila več sredstev za obrambo.

Obrambni izdatki

Golob je po seji vlade sicer še pojasnil, da bo podrobno izjavo o nedavnem dogajanju glede Ukrajine in pozivov k okrepitvi obrambnih izdatkov dal v četrtek dopoldne pred izrednim zasedanjem evropskih voditeljev v Bruslju. Pred tem bodo namreč imeli še posvetovanja na podlagi zadnjih informacij.

Tudi finančni minister Klemen Boštjančič danes po seji vlade ni želel komentirati pozivov glede krepitve obrambnih izdatkov. Kot je pojasnil, razprave še potekajo, med drugim bo več znanega po četrtkovem vrhu EU in srečanju finančnih ministrov prihodnji teden.

Voditelji EU bodo v četrtek po preobratu v zunanji politiki ZDA in zamrznitvi njene pomoči Ukrajini razpravljali o nadaljnji pomoči Kijevu in o tem, kako naj Evropa okrepi svoje obrambne zmogljivosti.

Na nedavnem srečanju v Londonu pa so predstavniki zaveznic Ukrajine govorili o vojni in evropski obrambi. Predstavili so tudi štiri ključne korake do miru v Ukrajini, ki zahtevajo močna varnostna jamstva od Evrope in ZDA. Britanski premier Keir Starmer je ob tem napovedal, da bosta Združeno kraljestvo in Francija v sodelovanju z Ukrajino oblikovala načrt za konec vojne, ki ga bodo nato predstavili ZDA.