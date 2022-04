Zeleni Jurij prosil za jajca in špeh

»Zelen'ga Jurja vodimo, za jajca, špeha prosimo. Sveti Juri orožnik, bodi ti naš pomočnik. O svetem Jurju maša, je dobra kravja paša.« To je pesem, ki je odmevala po ulicah Laškega in so jo peli učenci Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, ob spremljavi 14-letnega harmonikarja Lovra Hircija. Ta pesem pa je zapisana tudi v tretjem zvezku dr. Karla Štreklja – Slovenske narodne pesmi, ki je izšel med letoma 1904 in 1907.

Tudi podžupan občine Laško Jože Senica in direktorica občinske uprave Tina Rosina sta obdarila zelenega Jurija.

Dvajset let sonca

Zeleni Jurij, spomladanski kolednik, se je letos že triintrideseto leto zapored sprehodil po ulicah Laškega in na več mestih tudi malo postal, ko pa so predenj položili darove, veliko košaro z dobrotami, med katerimi so prevladovala jajca, pa se je na poseben način zanje tudi zahvalil. Odvisno tudi od tega, kako polna dobrot je bila košara. Poskočil je enkrat ali dvakrat, če je bila zelo velika, pa tudi trikrat. Dodatno so najmlajši iz OŠ Laško s košaricami ali šopki cvetja v rokah in iz rož spletenimi venčki na glavi delali trušč po mestu s piščalmi, prdci in rogovi, izdelanimi iz lubja. Na čelu sprevoda zelenega Jurija je bila tudi letos dolgoletna učiteljica, ki je ni pretirano zmotilo niti slabo vreme. »Letošnje jurjevanje je malo posebno zato, ker smo se izjemoma, tudi zaradi slabe vremenske napovedi, odločili, da v sprevodu sodelujejo le učenci in učenke od prvega do četrtega razreda matične osnovne šole v Laškem, medtem ko so se nam prejšnja leta pridružili tudi učenci podružnične šole Debro. Letos nas je tako v sprevodu le okoli sto. A je enako veselo kot prejšnja leta. Rajamo, pojemo in prosimo za darove. Rožic in zelenja pa je letos tudi že v izobilju in upamo, da nas v nadaljevanju čaka lepa pomlad,« je misli strnila Velikonjeva.

Biserka Privšek, Darja, Fanika in Leni Videc ter Marija Hrastnik iz Male Breze so pletle venček iz rožic.

Med gručo učencev sta bila tudiin, ki sta ponosno razkazovala svoja rogova. Andražu ga je pomagal izdelati oče, Florjanu pa dedi, nanj sta se naučila tudi trobiti. Med učence se je pomešal tudi ravnatelj OŠ Primoža Trubarja Laško, ki ni mogel skriti veselja, da jim je po dveh koronskih letih znova uspelo pripraviti jurjevanje tako, kot so ga bili vajeni. »Leta 2020 smo ga izvedli kar na daljavo, lani pa so se, zaradi omejitev druženja, po Laškem sprehodili zgolj učenci dveh razredov. Letos smo znova vsi zbrani in ne glede na vreme je vzdušje enkratno. Pravzaprav kar dvajset zaporednih let na ta dan nismo imeli slabega vremena, zato upam, da bo tudi naslednjih dvajset spet sijalo sonce,« je dejal Sajko.

Jurjevanje ima v Laškem bogato tradicijo, ki sloni tudi na pisnih virih. Prav na dan, ko goduje sveti Jurij, se je namreč v Laškem že pred 138 leti začelo posebno praznovanje, tako imenovani sprevod zelenega Jurija oziroma jurjevanje. Ta šega je bila med Laščani znana vrsto let, dokler ni zmanjkalo volje, moči in zanesenjakov, da bi jo ohranjali. Ponovno so jo oživili med obema vojnama, a je organizatorjem po nekaj letih prav tako pošla sapa. Leta 1989 so jo v življenje spet obudili člani Etno odbora Jureta Krašovca pri Zvezi kulturnih društev (ZKD) občine Laško Možnar ter Osnovna šola Primoža Trubarja Laško. In to sobivanje zdaj traja že 33 let, prireditev pa v Laškem uvrščajo v sklop izvirnih, starih, narodopisnih posebnosti, ki temeljijo na pisnih virih iz druge polovice 19. stoletja.