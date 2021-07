Zelena točka povezuje 70 pridelovalcev

Ponudbo dopolnjuje več kot 300 različnih lokalnih in drugih izdelkov. FOTO: Oste Bakal

Dan lokalne hrane, ki je praznik lokalne pridelave in predelave ter spodbujanja lokalne samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja, so zaznamovali tudi v Zeleni točki v prekmurski prestolnici Murski Soboti. Zelena točka je kratka dobavna veriga, ki povezuje več kot 70 lokalnih dobaviteljev iz Pomurja in tudi širše in oskrbuje končne kupce v prodajalni na Industrijski ulici v Murski Soboti in prek razvozov tudi restavracije, hotele, šole, vrtce in domove za starejše po Pomurju. Med epidemijo je razvila prodajo z razvozi do gospodinjstev in podjetij po Pomurju in se tako še bolj približala kupcem.Na mesec proda prek 46 ton sveže zelenjave in sadja, ponudbo pa dopolnjuje več kot 300 različnih lokalnih in drugih izdelkov, kot so vložena zelenjava, med, čaji, sokovi, olje, kis. Mag., predsednik zadruge, pravi: »Slovensko sadje in zelenjava v strukturi prodaje predstavljata več kot 50 odstotkov količin.«Pomembnost oskrbe prebivalcev s hrano, ki ohrani svežino in več hranilnih vrednosti, je izpostavil tudi župan murskosoboške občine dr.. MO Murska Sobota sodeluje z Zeleno točko v evropskem projektu Cities 2030, ki se ukvarja z vprašanjem zagotavljanja hrane prebivalcem mest. Zelena točka želi nadgraditi svojo transparentnost in potrošniku omogočiti vpogled v faze pridelave zelenjadnice od posaditve na njivi do trenutka, ko je postavljena na polico v Zeleni točki.V sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru so uvedli sledljivost na osnovi tehnologije veriženja blokov za tri zelenjadnice (solata, paprika, blitva), v prihodnje pa bodo to razširili na vse lokalne proizvode. Zelena točka želi delovati napredno in trajnostno, zato je prek ITC Murska Sobota vključena v različne evropske projekte s področja novih tehnologij, razvoja kratkih dobavnih verig in v evropsko mrežo živih laboratorijev, ki vključuje več kot 130 tovrstnih laboratorijev iz vse Evrope.Živi laboratorij je odprt inovacijski ekosistem, ki integrira raziskave in inovacijski proces v realnem okolju, prenos znanja pa poteka prek digitalnega inovacijskega stičišča DIH Agrofood z namenom digitalne preobrazbe in vpeljavo naprednih tehnologij.