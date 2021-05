Zelena reka v objektivu (FOTO)

Postavljavci razstave. Dela bodo na ogled do 22. aprila. FOTO: RD Novo mesto

Dolenjska lepotica, reka Krka, je že od nekdaj navdih številnim ustvarjalcem; slikarjem, pesnikom in drugim umetnikom. Ta druga najdaljša povsem slovenska reka navdihuje tudi domačine, popotnike, ljubitelje vodnih aktivnosti, občudovalce narave in kulturne krajine.Motivi Krke ter krajine in živali ob njej so izziv številnim fotografom, zato so se pri Ribiški družini Novo mesto, skupaj s partnerjema pri tem projektu Zavodom Novo mesto in studiem Foto Asja, odločili, da povabijo fotografe, naj lepote te zelene reke ujamejo v objektiv.Odličen odzivV natečaju, ki so mu nadeli naslov Krka skozi moje oči, je sodelovalo 20 fotografov;inso poslali skupno 82 fotografij. Te je pod drobnogled vzela ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljaliiniz Ribiške družine Novo mesto,z Zavoda Novo mesto,iz Foto Asje ter mednarodno priznani fotografki je podal tudi strokovne utemeljitve nagrajenih del.Člani komisije so se strinjali, da so imeli pri izbiri najboljših težko delo, kajti odziv na natečaj je bil odličen, prispelo pa je veliko dobrih fotografij.Prvo nagrado je dobil, ljubiteljski fotograf iz Črmošnjic pri Stopičah. »Na tej fotografiji se svetloba vali po vodi in avtor je z daljšim osvetlitvenim časom pričaral svilnatost gladine Krke, ki nežno teče proti morju. Fotografijo zaokroži objem mogočnih dreves kot nemih opazovalcev. In tako vzdušje pozoren opazovalec podoživi, kar je magija fotografije kot medija,« je o zmagovalnem delu zapisal Peterlin.Tomaž Mikec se je s fotografijo srečal že v srednji šoli, a je prvič sodeloval v natečaju, saj je doslej fotografiral le za dušo, njegova dela pa lahko občudujemo na njegovem profilu na facebooku in spletni strani tomaz-mikec.com. »Fotoaparat je moj zvesti spremljevalec, če že nimam pri sebi zrcalno-refleksnega, pa imam fotoaparat na telefonu. Najraje slikam reko Krko in Novo mesto pa seveda naravo,« pravi Mikec, sicer zaposlen v Krki.Drugo nagrado je prejel, ki je na fotografiji ujel divjo naravo dolenjske lepotice, in sicer v zgornjem toku pri Šmihelu, tretje mesto pa je zasedel posnetek jeza v Vavti vasi, ki vsebuje barvne palete prvonagrajenih fotografij.»Začenši s hladno modrino vode, prek pastelno rumeno-rdečega mlina do nežnega neba. Prav tako nas kompozicija mojstrsko vodi od skal in trdnega jeza v prvem planu, mlina v središču, nato pa se perspektiva izteče v nebo oziroma odteče skupaj z lepotico Krko,« je ob fotografiji zapisal Peterlin., ki je osvojil četrto mesto, je fotografijo posnel z brezpilotnim letalnikom in prikazuje Krko v ciljni ravnini. »Prečudovit okljuk reke Krke v kostanjeviški ravnini je kronan z gorjanskimi hribi in obsijan z zahajajočim soncem. Prečudovit zaključek serije štirih fotografij, ki tudi kot celota tvorijo zgodbo o dolenjski lepotici,« je ob njej zapisal Peterlin.Dela bodo na ogled v Galeriji Kocka v Kulturnem centru Janeza Trdine vse do svetovnega dneva Zemlje, torej do 22. aprila 2021. Galerija je odprta vsak delovnik od 8. do 16. ure.