Žegnanje na 1698 metrih pri Plečnikovi kapelici Marije Snežne na Krvavcu

Na Krvavcu je bilo v nedeljo tradicionalno žegnanje oziroma semenj.
Fotografija: Sveto mašo je daroval cerkljanski kaplan Matjaž Venta. FOTOGRAFIJE: Franci Belšak
Sveto mašo je daroval cerkljanski kaplan Matjaž Venta. FOTOGRAFIJE: Franci Belšak

Janez Kuhar
19.08.2025 ob 05:20
Janez Kuhar
19.08.2025 ob 05:20

Sveto mašo pri Plečnikovi kapelici Marije Snežne je daroval cerkljanski kaplan Matjaž Venta. Kapelica je najvišje stoječe Plečnikovo delo in najvišje ležeč bogoslužni objekt na Cerkljanskem, 1698 metrov nad morjem.

Bogoslužje so polepšali pevci mešanega cerkvenega pevskega zbora iz Cerkelj pod vodstvom prof. Damijana Močnika. Svete maše se je udeležilo okoli 250 do 300 ljudi. Kar veliko pohodnikov je nato pot nadaljevalo do najvišje točke na Krvavcu, na Veliki Zvoh (1971 m), in se ob vrnitvi ustavilo na eni od planšarij ali pri Brunarici Sonček.

Eden od obiskovalcev se je pripeljal iz Pirnič s traktorjem letnik 1958.
Eden od obiskovalcev se je pripeljal iz Pirnič s traktorjem letnik 1958.
Zbrani pohodniki
Zbrani pohodniki

Na paši na Krvavcu se bo do malega šmarna 8. septembra paslo okoli 400 glav živine. Vse mleko, ki ga na Krvavcu namolzejo, ponudijo obiskovalcem. V planšarijah so jim na voljo kislo mleko, skuta, sirovi štruklji, pehtranova potica, ajdovi žganci, enolončnice, masovnik, čaj iz krvavških zelišč in druge dobrote. Poleti so na Krvavcu prijazne temperature, odlična hrana in raj za družine, največ obiskovalcev v poletni sezoni pa je v avgustu.

Gradili so jo dve leti

Ob blagoslovitvi Doma na Krvavcu leta 1925 so mnogi izrazili željo, da bi postavili še kapelo. Aljažev klub iz Ljubljane jo je zgradil po Plečnikovih načrtih, 18. avgusta 1929 pa jo je pred zbrano množico in v navzočnosti arhitekta Jožeta Plečnika blagoslovil ljubljanski škof Gregorij Rožman.

Bogoslužje so polepšali pevci mešanega cerkvenega pevskega zbora iz Cerkelj.
Bogoslužje so polepšali pevci mešanega cerkvenega pevskega zbora iz Cerkelj.

Prvih deset let je imela status zasebne kapele, od leta 1939 pripada cerkljanski fari. Plečnik je pri izvedbi ves čas sodeloval in jo skrbno nadzoroval. Kapelo so gradili dve leti, večinoma s sredstvi, zbranimi prek Slovenskega planinskega društva.

