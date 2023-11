Že veste, kje pri nas so najlepše urejena stranišča in kje najslabše?

Vsak 19. november je namenjen prostoru, kamor gre cesar (in tudi predsednik) najraje sam, tega dne zaznamujemo svetovni dan stranišč. Predvsem je namenjen ozaveščanju in pripravljenosti lokalnih skupnosti za boljše sanitarne razmere.

Vseslovensko Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) je letos že petnajstič pripravilo akcijo Naj javno stranišče. Namenjena je odpravljanju ovir za osebe s kronično vnetno črevesno boleznijo v okolju, kjer živijo in se gibljejo, ter ozaveščanju javnosti o pomenu stranišč.

4689 kilometrov po Sloveniji je komisija prevozila v poletnih mesecih.

Informacije o stanju javnih stranišč v Sloveniji, pridobljene v akciji, niso pomembne le za osebe s KVČB, temveč za vse ljudi, zato ima akcija širši družbeni pomen. Minuli petek je v Gledališču Park v Murski Soboti potekala sklepna prireditev, društvo je podelilo nagrade in priznanja za najbolj urejena javna stranišča v Sloveniji za leto 2023, a tudi opomine tistim, ki premalo skrbijo za javna stranišča ali pa jih sploh nimajo.

Dogodek je popestril pevec Mišo Kontrec. FOTO: Oste Bakal

Na dogodku tudi Urška Klakočar Zupančič

Ker je MO Murska Sobota v minulem letu prejela priznanje naj javno stranišče 2022 v kategoriji mestnih občin, je letošnja sklepna prireditev akcije potekala v prekmurski prestolnici. Ob tej priložnosti je zbrane člane društva in letošnje nagrajence pozdravil soboški župan Damjan Anželj in se organizatorjem zahvalil za njihov trud in energijo, ki jo vlagajo v svoje poslanstvo, saj »ozaveščanja o tem, kako pomembna so javna stranišča, nikoli ni preveč«.

Župan je izpostavil primer Murske Sobote, kjer so javna stranišča pogosto tarča objestnih vandalov in nerazumevanja občanov glede umeščanja javnih sanitarij v mestnem središču. Slavnostna govornica na dogodku, ki ga je popestril pevec Mišo Kontrec, je bila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki je zbrane nagovorila prek videa. Danica Koren, vodja in koordinatorka akcije Naj javno stranišče, je poudarila, da v društvu po petnajstih letih izvajanja akcije z veseljem ugotavljajo napredek na tem področju.

Črnomlju so lani podelili listino zidak, saj javnih stranišč niso imeli.

Akcijo bodo nadaljevali tudi prihodnje leto, saj so prepričani, da so še vedno možne izboljšave. In tudi zato, da bi vsaka slovenska občina imela javna stranišča, ki bi bila urejena in lepo vzdrževana.

52 občin brez javnega stranišča

Komisija društva je v poletnih mesecih prevozila 4689 kilometrov po vsej Sloveniji, obiskala več kot 180 lokacij, preverili so, kakšno je stanje javnih stranišč v 12 mestnih občinah, 93 ostalih občinah, žal v več kot tretjini sploh nimajo javnih stranišč, in na 56 bencinskih servisih ob avtocestah. In sklenila, da imajo najlepše urejena javna stranišča v MO Novo mesto. V kategoriji ostalih občin si je prvo mesto prislužila občina Črnomelj.

Mimogrede: še lani so jim v društvu podelili listino zidak, saj javnih stranišč niso imeli. V kategoriji bencinskih servisov so izbrali Bencinski servis Petrol Vrtojba, smer Ljubljana. Straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča so podelili MO Koper, saj je zbrala najmanj točk.

Sklepna akcija je bila v Murski Soboti. FOTO: Oste Bakal

Koper ima sicer kar enajst javnih stranišč, nekatera so plačljiva ali niso urejena za invalide oziroma so težje dostopna. V kategoriji ostalih občin je straniščno metlico dobila Gornja Radgona. Mesto ima dve javni stranišči, a sta dotrajani in sta bili ob pregledu neurejeni, kar je ob veliki konkurenci privedlo do uvrstitve na zadnje mesto. Metlico je dobil še Bencinski servis Petrol Voklo, smer Avstrija.

Komisija je ocenjevala dostopnost, označenost, urejenost, število sanitarij, sanitarije za invalide, opremo in higienski material. Ocenjevali so tudi, kako je s postavitvijo usmerjevalnih tabel in označenostjo na stavbah. Poleg tega so svetovali pri opremi sanitarij, namenjenih invalidnim osebam, ter uporabo papirnatih brisač namesto sušilcev.

Kar 52 občin nima javnih stranišč. Ta podatek vzbuja skrb, saj so javna stranišča pomemben družbenokoristni dejavnik. Sploh pa slika javnega stranišča pokaže sliko občine oziroma mesta. V društvu si želijo, da bi vse občine to zaznale in si prizadevale za zagotovitev javnih stranišč.