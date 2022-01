Že v torek 10.000 okužb na dan, Beovićeva o tem, kdaj bo vrh petega vala

Zaradi slabše zaščite cepiv in prebolelosti pri koronavirusni različici omikron po besedah infektologinje Bojane Beović še ni gotovo, kdaj bo peti val epidemije covida-19 dosegel svoj vrh. Ob tem je opozorila, da je lahko potek bolezni v primeru različice omikron pri necepljenih in tistih, ki covida-19 še niso preboleli, tudi težek.

Po napovedi Matjaža Leskovarja z Instituta Jožef Stefan (IJS) epidemija še vedno raste zaradi hitrega širjenja koronavirusne različice omikron. Predvidoma v torek bi lahko potrdili več kot 10.000 okužb, če bodo kapacitete PCR-testiranja to omogočale.

Kot napoveduje Leskovar, bomo v Sloveniji vrh števila potrjenih okužb dosegli predvidoma do konca januarja, vrh hospitaliziranih covidnih bolnikov pa predvidoma v prvi polovici februarja. Če so njegove prve ocene možnega razvoja epidemije predvidevale, da bi se lahko takrat približali zasedenosti covidnih bolnišnic ob vrhuncu četrtega vala epidemije, pa se to po zadnji napovedi ne bo zgodilo.

V bolnišnice še vedno prihajajo okuženi s koronavirusno različico delta, posamezni bolniki pa so okuženi tudi z različico omikron, tudi med hospitalizirani na covidnih intenzivnih oddelkih, je pojasnila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije in infektologinja Bojana Beović.

Poudarila je, da covid-19 pri okužbi z različico omikron večina ljudi, še posebej prebolevniki in cepljeni, preboleva »kot prehlad«. Tisti, ki bolezni še niso preboleli in so necepljeni, pa lahko zbolijo s težkim potekom, še posebej če spadajo v katero izmed rizičnih skupin. Slednjim še posebej priporoča, da se odločijo za cepljenje proti covidu-19.

Spremenjeni protokoli testiranja!

Ob strmem naraščanju koronavirusnih okužb je ministrstvo za zdravje spremenilo protokol za PCR-testiranje. To bo, razen za rizične skupine, od srede namenjeno le še potrjevanju pozitivnih izvidov hitrega testa ali samotesta, je povedal državni sekretar Franc Vindišar. Samoplačniški PCR-testi bodo tako morda možni le pri zasebnikih.

Za osebe brez simptomov je tako po novem protokolu predvideno, da opravijo hitri antigenski test ali se samotestirajo. V primeru pozitivnega izvida gredo na PCR-testiranje, ob tem pa morajo predložiti fotografijo testa ali test, ki ga prinesejo na testirno točko, ter osebni dokument.

Osebe z znaki respiratorne okužbe pa novi protokol testiranja deli na dve skupini. V prvi so ranljive skupine, kot so kronični bolniki in bolniki z oslabljenim imunskim sistemom, nosečnice ter otroci. Ti v primeru simptomov o tem obvestijo osebnega zdravnika, ki jih naroči na PCR-tesiranje.

Ostali simptomatski bolniki bodo najprej morali opravili hitri testi ali se bodo samotestirali. V primeru pozitivnega izvida se po že uveljavljenem protokolu na PCR-testiranju oglasijo s pozitivnim izvidom hitrega antigenskega testa ali samotesta.

Če je izvid hitrega testa pri osebi z znaki respiratorne okužbe negativen, se mora posameznik kljub temu samoizolirati in v izolaciji ostati do tri dni, v tem primeru lahko koristi bolniški stalež. Če se težave po treh dneh nadaljujejo, o tem obvesti zdravnika, ki ga naroči na PCR-testiranje.

V primeru pozitivnega izvida se je treba izolirati za 10 dni, oseba pa dobi tudi veljavno kodo QR za digitalno covidno potrdilo, s katerim dokazuje svojo prebolelost.

Če pa težave v tem času, torej treh dneh, izzvenijo, lahko po besedah Vindišarja rečemo, da posameznik ni okužen z novim koronavirusom, tako kot tudi v primeru negativnega izvida PCR-testa.

Tretjina oseb simptome bolezni preboleva še tri mesece

Opomnila je, da ima po statistikah iz tujih držav tretjina oseb simptome bolezni še tri mesece po prebolelem covidu-19. »Razvoj dolgega covida ni povsem skladen s tem, kako huda je bila okužba. Nekateri bolezen prebolijo blago, pa imajo nato še dlje časa resne težave,« je opozorila. Kakšne dolgotrajne zaplete po preboleli bolezni bi lahko povzročala različica omikron pa je po njenih besedah še prezgodaj napovedati.

Ob tem je spomnila, da bo v kratkem minilo pol leta, ko so se nekateri posamezniki iz rizičnih skupin cepili s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19, zato so ti posamezniki slabše odporni proti različici omikron. Proti omikronu so obstoječa cepiva že sicer nekoliko manj učinkovita.

Pri omikronu že nekajminutni obisk trgovine vodi v širjenje koronavirusa

Izpostavila je tudi pomen karanten ob tveganih stikih in samoizolacij po okužbi s koronavirusom. V obeh primerih posameznik za dosego namena karantene oz. samoizolacije ne sme imeti stika z nikomer. Pri izjemno nalezljivi različici omikron lahko že nekajminutni obisk trgovine vodi v širjenje koronavirusa, je opozorila.