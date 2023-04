Cerkev v zaselku Čemšenik nad Zagorjem ob Savi od lanske jeseni spet privablja radovedne in nejeverne poglede. Kako tudi ne. Tam, kjer stoji oziroma je stala, je je več kot polovico manj. Ostala sta le zvonik in del poslopja ob njem, preostali del pa, kot bi ga kdo odrezal. Zaradi podobe poslopja se poraja tudi vprašanje, za kaj pravzaprav gre oziroma kaj, za vraga, se je zgodilo. Sploh ker se je saga začela že pred dobrimi sedmimi leti. Cerkev nekoč ... FOTO: Miloš Kajbič ... in danes FOTO: Miloš Kajbič Takrat so pod cerkvijo naleteli na zanimive in nepričakovane najdbe. Raziskav in izkopa...