Že petič tekli dobrodelno, prvič virtualno

Direktor Skaze Robert Agnič ob predaji donacije predsedniku MZPM Velenje Zdenku Gorišku

Ob podpori številnih sponzorjev so skupaj zbrali rekordnih 11.500 evrov.

Za otroke v stiski sta skupaj tekla tudi namestnik veleposlanika Kraljevine Nizozemske v Republiki Sloveniji Derk Jan Nauta in Skazin direktor Bart Stegeman. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Virtualnemu izzivu so se pridružili tudi Skazini zaposleni in za pomoč otrokom pretekli kar 100 kilometrov.

V znanem in uspešnem velenjskem podjetju Skaza so tudi letos, kljub letošnjim drugačnim razmeram, uspešno izvedli že peti Skazin dobrodelni tek Otrok otroku. A letos izjemoma je tradicionalni družinski dogodek potekal v virtualni obliki, s tem pa presegel ne le lokalne, temveč celo državne okvire. Mladi tekači in njihovi starši so teden dni zavzeto premagovali kilometre in pošiljali SMS-sporočila, s tem pa ob podpori številnih sponzorjev skupaj zbrali rekordnih 11.500 evrov. Gre za največjo donacijo doslej, ki so jo že v celoti podarili Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje, ta pa bo denar namenila za nakup šolskih potrebščin in opreme za razvoj ter izobraževanje otrok iz socialno šibkejših okolij. Skazin tradicionalni dobrodelni tek pa je znova dokazal, da imamo Slovenci veliko srce in takrat, ko je pomembno, znamo stopiti skupaj. Dogodek je povezal družine iz kar 40 slovenskih krajev, tekaške copate pa so si v sklopu internega izziva obuli tudi Skazini zaposleni ter celo namestnik veleposlanika Kraljevine Nizozemske v Republiki Sloveniji, ki je tekel skupaj z direktorjemŠtevilni izzivi, s katerimi smo bili letos soočeni, pričajo o nepredvidljivosti sveta in pomenu medsebojnega sodelovanja ter pomoči. Zato smo hvaležni tako posameznikom, ki so tekli in pošiljali SMS-sporočila, kot tudi podjetjem, ki so se velikodušno odzvala vabilu k sodelovanju. Kot pravi slogan našega dobrodelnega teka, smo ponovno zmagali, ker smo si pomagali. Dosegli smo nov mejnik in otrokom v stiski vsaj malo polepšali otroštvo,« je ob zaključku akcije dejal direktor Skaze. Donacijo so že predali Medobčinski zvezi prijateljev mladine (MZPM) Velenje, kjer se letos soočajo z bistveno večjim številom prošenj za pomoč otrok in mladostnikov, ki se nanje obračajo s prošnjami za pomoč pri nakupu računalniške in druge opreme, pa tudi hrane, oblačil in obutve. Zato se je za donacijo Skazi zahvalil tudi predsednik MZPM Velenje