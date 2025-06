Slovenija se kuha, obeta se vročinski rekord

Meteorologi napovedujejo, da bi lahko že v četrtek zabeležili nove junijske temperaturne rekorde. Več modelov napoveduje temperature nad 36, ponekod celo 38 stopinj Celzija – kar bi lahko izenačilo ali preseglo rekord iz leta 2022.

Zaradi sušnih tal, ki ne omogočajo hlajenja z izhlapevanjem, se zrak segreva še močneje. Slovenija tako že zdaj doživlja učinke izrazite suše – najhuje je na Koroškem, kjer so komunalna podjetja že omejila uporabo pitne vode. Pozivi k racionalni rabi se širijo po vsej državi: prepovedi zalivanja, pranja avtomobilov in polnjenja bazenov.

Ne pozabite na živali. FOTO: Dora Zett/Shutterstock

Na Obali, Notranjskem, Goriškem in v osrednji Sloveniji je površinski sloj tal izsušen do skrajnosti. Arso je Koroško že obarval rdeče – kar pomeni izjemno sušo. Po mnenju stroke so takšne razmere »idealen inkubator« za nove vročinske ekstreme in neurja v nadaljevanju poletja.

Morje toplo kot še nikoli – katastrofalne posledice?

V Sredozemlju morska voda že presega 26 stopinj Celzija – za junij so to rekordne vrednosti. Pomanjkanje vetra in oblakov, skupaj s podnebnimi spremembami, ustvarjajo pogoje za izjemen morski toplotni val.

Posledice bi lahko bile katastrofalne za morske ekosisteme, pa tudi za vreme na celini: izjemno toplo morje pomeni več energije za neurja, ki jih lahko pričakujemo že ob prvem vremenskem preobratu.

Zadržujte se v senci. FOTO: Blaž Samec

Vikendi v primežu omejitev in turizma

Zaradi začetka počitnic in praznika 25. junija bo prometni kaos te dni še intenzivnejši. Omejitev tovornega prometa nad 7,5 tone bo od tega vikenda dalje veljala tudi ob sobotah, poleg običajnih nedeljskih in prazničnih prepovedi. Danes bo ta omejitev veljala med 8. in 22. uro.

Na primorski avtocesti bodo ponoči med Vrhniko in Brezovico dodatna dela, prav tako na priključku Kastelec proti Ljubljani. Zapora velja tudi na izvozu Slavček v smeri Izole, kjer je promet preusmerjen preko krožišča.

Letos je poletje že v juniju udarilo z vso močjo. Slovenija se bori z vročino na ulicah, polju, v zraku in v vodi.

Preberite še: