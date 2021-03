Že naslednji teden cepljenje učiteljev: tako pojasnjuje Kacin

Mnoge je te dni presenetila vest, da se bodo po nacionalni strategiji cepljenja že prihodnji teden lahko cepili učitelji, vzgojitelji in drugi zaposleni v izobraževalnih ustanovah. O tem, ali gre za preobrat v strategiji, je v Odmevih spregovoril koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper novi koronavirus Jelko Kacin.



»Gre za večinoma mlajše od 65 let, zato jih lahko cepimo z AstraZeneco. To je prva starostna skupina, ki jo lahko cepimo na tak način. Ker je delovanje šolstva v šoli ena ključnih prioritet vlade in države v tem trenutku, želimo v prihodnjem tednu ta proces sprožiti in ga v čim krajšem času tudi končati,« je povedal Kacin. Za šolnike je rezerviranih 15.000 odmerkov, prihaja tudi še nova pošiljka. Tako bodo lahko cepili vse, ki se bodo prijavili.



O cepivu AstraZenece je Kacin povedal, da »je v tem trenutku, ko govorimo o zaščiti, najpomembnejše cepivo. Prvi odmerek po treh tednih že zaščiti cepljenega, drugi odmerek sledi po 12 tednih. Potem sledi še šestmesečno obdobje, kar pomeni, da se cepljeni z AstraZeneco zaščiti za devet mesecev, torej do božiča.« Po treh tednih od prvega odmerka naj bi bili tako učitelji »na varnem« in jih ne bo treba več testirati.

