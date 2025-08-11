IŠČE SE MILIJONAR

Že mesece nihče ne prevzame dobitka v višini 37 milijonov evrov! Obrnili smo se na Loterijo Slovenije ...

Drugi največji loterijski dobitek v Sloveniji še vedno neizplačan. Lastnik zmagovalnega listka lahko svoj dobitek prevzame le še do 21. avgusta
Fotografija: FOTO: Loterija Slovenija
FOTO: Loterija Slovenija

S. N.
11.08.2025 ob 13:15
11.08.2025 ob 13:27
S. N.
11.08.2025 ob 13:15
11.08.2025 ob 13:27

Drugega največjega loterijskega dobitka v Sloveniji, ki je bil v igri Eurojackpot izžreban maja, še vedno ni nihče prevzel, so v začetku avgusta sporočili iz Loterije Slovenije. Lastnik zmagovalnega listka, ki je bil vplačan v Kranju, lahko svoj dobitek prevzame le še do 21. avgusta. Če ga ne bo, bo znesek vrnjen v sklad Eurojackpota.

»Dobitek še ni prevzet. O prevzemu dobitka nameravamo obvesti javnost,« so nam danes na naše poizvedovanje sporočili iz Loterije Slovenije.

Slovenski milijonar bo bogatejši za skoraj 31,75 milijona evrov

Zmagovalni listek 42. kroga žrebanja s kombinacijo številk 11, 17, 19, 33, 40 ter dodatnima številkama 7 in 12, ki je še vedno neznanemu srečnežu prinesel Jackpot v vrednosti 37.344.472,10 evra, je bil vplačan na prodajnem mestu Loterije Slovenije v Kranju na Cesti Staneta Žagarja 69.

V skladu s pravili igre Eurojackpot imajo dobitniki za prevzem dobitka na voljo 90 dni od dneva žrebanja - v konkretnem primeru bo ta rok potekel 21. avgusta. Neizplačani glavni dobitki se skladno s pravili igre Eurojackpot prenesejo nazaj v sklad za dobitek 5 + 2, so pojasnili na Loteriji Slovenije.

V primeru izplačila bo najnovejši slovenski milijonar bogatejši za skoraj 31,75 milijona evrov, občina njegovega stalnega prebivališča pa bo prejela 5,6 milijona evrov.

Zadnji večji takšen znesek, ki ga ni nihče prevzel, je dobitek Lotko 6

Gre za drugi največji dobitek, ki je bil kadarkoli vplačan v Sloveniji, in hkrati tudi že osmi več kot milijon evrov vredni Eurojackpot dobitek za igralce iz naše države. Rekorder ostaja srečnež, ki je aprila 2024 prek spletne strani Loterije Slovenije vplačal 60 milijonov evrov vreden Jackpot.

Čeprav po podatkih loterije več kot 70 odstotkov polnoletnih Slovencev igra loterijske igre in upa na visoke dobitke, pa ti v izjemnih primerih včasih vendarle ostanejo brez lastnika. Zadnji večji takšen znesek, ki ga ni nihče prevzel, je dobitek Lotko 6 iz leta 2014 v vrednosti 1,3 milijona evrov. Vplačan je bil v Ljubljani, Loterija Slovenije pa je po intenzivnem, a neuspešnem iskanju dobitnika znesek vrnila v igro Loto.

