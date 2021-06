Že mesece čakajo na vračilo denarja, ki jim ga je obljubila Kustečeva

Kar nekaj zmede in razburjenja je bilo med starši in ravnatelji konec januarja zaradi nasprotujočih si okrožnic za plačevanje oskrbnine vrtca. Sprva je ministrstvo za šolstvo 20. januarja sporočilo, da bodo starši, ki otroka 26. januarja ne bodo pripeljali v vrtec, opravičeni plačila, nakar je 3. februarja završalo, da bodo morali starši v rdečih regijah vendarle plačevati oskrbnino, tudi če otrok ostane doma.



Sporni naj bi bili štirje dnevi od 26. januarja do 29. januarja, ko so starši izvedeli za nazaj, da bodo omenjeni dnevi obračunani, tudi če bo otrok iz vrtca odsoten. Zaradi zmede, ki je nastala po besedah ministrstva zaradi neobstoječe pravne podlage, so to podlago na ministrstvu skušali popraviti že februarja, a po štirih mesecih zakon še sprejet. Kot so nam dejali na ministrstvu, bo vlada o vsebini tega predloga odločala v devetem interventnem zakonu, najverjetneje še ta mesec.



Če bo zakon sprejet, za kar si na ministrstvu, kot zatrjujejo, močno prizadevajo, bodo starši delež preplačane položnice v primeru, da otrok med 26. in 29. januarjem zaradi kakršnega koli razloga ni hodil v vrtec, prejeli nazaj.



Od februarja dalje (z izjemo 11 dni v aprilu) velja, da se vrtec zaračunava, še naprej pa velja interventna zakonodaja, ki določa, da so starši plačila oproščeni za vrtec, če je otrok iz vrtca odsoten zaradi karantene.

