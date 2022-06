Že kmalu bo zadišalo po vročinskem valu. Kakšno poletje nas čaka?

Začetek junija pomeni tudi začetek meteorološkega poletja. Kot napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije RS za okolje (Arso), bo po vročinskem valu zadišalo že v prihajajočem vikendu, ko se bo živo srebro ponekod povzpelo tudi do 33 stopinj Celzija. »Tisti tretji dan nad 30 stopinj, ko potem lahko govorimo o vročinskem valu, še iščemo,« je dejal. Sprva je kazalo, da bi to lahko bil petek, a po zadnjih napovedih se bodo takrat temperature povzpele do 29 stopinj.

Od ponedeljka naprej pa po besedah Gregorčiča kaže na osvežitev. Čeprav bo vikend vroč, se bo v prihodnjem tednu vročina omilila. Dnevne temperature bodo sredi tedna od 25 do 29 stopinj Celzija. Gregorčič nam je razkril še, da vse dolgoročne napovedi kažejo na vroče poletje. Po prihajajočem vročem vikendu naslednjih 14 dni ekstremne vročine ni na vidiku, kar pa ne pomeni, da bo hladno.

Ta teden napovedane plohe in nevihte

Danes bo sprva precej jasno, nato delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, zapihal bo južni ali jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj.

Jutri bo dopoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč. Zapihal bo severovzhodnik, v noči na petek na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj.