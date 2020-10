Že jutri izpolnjeni kriteriji za zaustavitev javnega življenja? Preverite, kaj nas čaka (VIDEO)

Le še en pogoj nas loči do možnosti sprejemanja najbolj strogih ukrepov



Sprejemanje ukrepov je vlada določila na podlagi treh kriterijev: 14-dnevne pojavnosti na 100.000 prebivalcev, števila hospitaliziranih in števila ljudi, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje. Epidemijo smo razglasili dan prej, kot smo dosegli zastavljene pogoje, to je:



– več kot 140 okuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev,

– več kot 250 hospitaliziranih in

– več kot 50 ljudi na intenzivnem zdravljenju.



Po zadnjih podatkih (na 22. oktober) imamo:



– 484 pozitivnih na novi koronavirus v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev,

– 357 hospitaliziranih in

– 62 ljudi na intenzivnem zdravljenju.



Sprejemanje ukrepov, tudi med epidemijo, je vlada s pomočjo stroke razdelila v tri svežnje. Tako po 14-dnevni pojavnosti virusa, kot po številu oseb na intenzivnem zdravljenju, že izpolnjujemo pogoje za poseganje po najbolj strogih ukrepih. Jutri pa utegnemo izpolniti še tretjega – 360 hospitaliziranih, imamo pa jih 357. V zadnjem tednu se namreč v povprečju vsak dan število hospitaliziranih poveča za malenkost več kot 19 (samo iz torka na sredo za 24).

Minister za zdravjeje po rekordnem številu okužb v sredo dejal, da je ponovna ustavitev javnega življenja realna možnost . Potem ko je vlada sprejela strožje ukrepe, kot je začasna prepoved gibanja med 21. in 6. uro, so pristojni v primeru razglasitve epidemije predvideli še dodatne ukrepe. Gre za ukrepe iz 2. in 3. faze, ki bi lahko bili sprejeti, če se razmere ne bodo umirile.Preberite tudi: