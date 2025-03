Že enajsto druženje se je končalo ob harmoniki: ob Lahinji se jih je potepalo 500

Turizem Malerič je v sodelovanju s Planinskim društvom Črnomelj že enajstič organiziral pohod Potepanje ob reki Lahinji. Kljub slabi vremenski napovedi se je zbralo okoli 500 pohodnikov, vreme pa jih je na koncu prijetno presenetilo s soncem in toplimi temperaturami. Z udeležbo jih je znova razveselil tudi nekdanji predsednik Slovenije Milan Kučan.

Kot gostje so se pohoda udeležili tudi člani planinskih društev iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Makedonije, prišli so člani Planinskega društva Črnomelj in pohodniki iz vse Slovenije, ki radi obiskujejo Belo krajino.

Za prisrčno dobrodošlico so poskrbeli najmlajši, Otroška folklorna skupina Dragatuš.

Na poti so spoznali številne naravne lepote in lokalne zanimivosti.

Zbirno mesto je bilo pri turističnem objektu Apartmaji Malerič na Podlogu, kjer je uvodni program povezoval Tadej Fink. Za prisrčno dobrodošlico so poskrbeli najmlajši, otroška folklorna skupina Dragatuš, pohodnike je nagovoril tudi župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek.

Ob postanku zanimivosti

Pot jih je vodila mimo sotočja rek Poturenščice in Lahinje do kmečke hiše Bahor na Zorencih, nato mimo Kuzminega mlina in skozi vas Velika Lahinja na vinorodni hrib Sadeži. Na poti skozi slikovito vasico Črešnjevec so se ustavili pri kapelici sv. Frančiška Asiškega, nadaljevali skozi Knežino do izvira reke Lahinje in nato ob reki skozi Malo Lahinjo do Pustega Gradca. Pri Klepčevem mlinu sta jim lastnika predstavila zgodovino mlina, žage in Krajinskega parka. Zaključni del poti jih je vodil skozi vas Šipek do izvira Topličica in nazaj na Podlog.

Vsak postanek je pospremil poseben program, ki je vključeval predstavitve lokalnih zanimivosti, kulturne vložke in žrebanje nagrad, kar je pohod še dodatno popestrilo. Milan Butala jim je med potjo podal zanimive informacije o znamenitostih in posebnostih krajev, skozi katere so se sprehodili, po 15 kilometrih pa so dogodek zaokrožili z zvoki harmonike, toplim obrokom in prijetnim druženjem. Poslovili so se v upanju na vnovično odlično udeležbo prihodnje leto.