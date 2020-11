Že drugi primer ptičje gripe na Obali

Pri poginjenem labodu grbcu, najdenem na obali v občini Izola, so pristojni potrdili drugi primer visoko patogene aviarne influence podtipa H5N8. Lokacija najdbe drugega primera bolezni, znane kot ptičja gripa, je v bližini prvega primera. Tega so pred dnevi potrdili pri labodu grbcu, najdenem na obali v Fiesi v občini Piran.



Kot so pri upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zapisali na svoji spletni strani, je aviarna influenca, znana kot ptičja gripa, zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic. Bolezen se prenaša s stiki zdravih živali z bolnimi, z njihovimi izločki in okuženimi termično neobdelanimi proizvodi.



Bolezen se širi tudi s kontaminirano krmo, z vodo in s steljo. Človek lahko širi virus s kontaminirano obutvijo, opremo in prevoznimi sredstvi. Ni pa podtip H5N8 nevaren za ljudi.



V upravi rejce pozivajo, naj dosledno izvajajo predpisane biovarnostne ukrepe, ki so temelj za preprečevanje vnosa bolezni v rejo. Pomembno je tudi, da rejci pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali in v primeru kakršnih koli sprememb, kot so pogini, upad nesnosti, neješčnost, spremembe v obnašanju živali, nemudoma o tem obvestijo veterinarja, so navedli.

Na Hrvaškem so odkrili ptičjo gripi na farmi s purani

Ta teden je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije rejce opozorila, da so pojav aviarne influence zabeležili tudi na Hrvaškem. Odkrili so jo na farmi s 65.000 purani v občini Novigrad Podravski. Predvidevajo, da gre za visoko patogeni podtip H5N8, ki se od oktobra pojavlja v Evropi. Bolezen je bila do zdaj potrjena pri perutnini oziroma pticah v ujetništvu na Nizozemskem, v Nemčiji, Veliki Britaniji, na Danskem, v Franciji in na Švedskem.