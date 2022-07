Že drugi dan zapored opozorilo za točo, tokrat na manjšem območju

Podobno kot včeraj so tudi danes zjutraj nad toplim morjem začele nastajati nevihte, ki se z višinskim vetrom pomikajo proti notranjosti, pišejo na Agenciji RS za okolje. Izdali so oranžni alarm za nevihte po celi Sloveniji, ter opozorilo za veliko verjetnost toče na Notranjskem.

Sicer bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sprva se bodo posamezne plohe in nevihte pojavljale na zahodu in jugu, kasneje pa tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji do 33 °C, napovedujejo vremenologi.

Jutri bo v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21, najvišje dnevne od 26 do 31, na Primorskem do 33 °C.

V petek bo delno jasno in znova bolj vroče, popoldne ali zvečer bodo nastajale krajevne nevihte. V noči na soboto bodo padavine z nevihtami zajele večji del države in v soboto dopoldne večinoma ponehale. Popoldne se bo zjasnilo, še bo nastalo nekaj ploh.

Na spodnji sliki preverite, kakšno je trenutno stanje.