Kaj storiti, če ste v stresu zaradi epidemije? Psihologinja sporoča

Kako se umiriti ob stresu?

Eva Kovač FOTO: Zaslonska Slika

Po dopoldanski novinarski konferenci, na kateri so povedali, da je drugi dan zapored umrlo 25 pacientov , okuženih s koronavirusom, je vlada popoldan sklicala še drugo, kjer se na Slovence in Slovenke obrača psihologinja. To je čas epidemije, ko je veliko ljudi v stresu. »Negotovost in stres vodita v tesnobo.«»Obstajajo različni načini, s katerimi se soočamo s tesnobo ali strahom. Obstaja več načinov samopomoči, a vedno se lahko obrnete na pristojne službe, na psihološki telefon za pomoč, na osebnega zdravnika,« je dejala psihologinja in dodala: »Upočasnite svoje dihanje, z nogami pritisnite ob tla, stegnite roke in stisnite skupaj dlani. Poglejte okoli sebe, kaj vidite, slišite, vonjate. Pustite, da gredo misli svojo pot. To vam bo dalo občutek varnosti, dokler se negativna čustva ne umirijo. Če vas skrbi preveč obremenjujejo, si določite 10 minut za ubadanje s skrbmi in o tem razmišljajte samo v tem trenutku dneva.«»Čeprav nam maska zakriva nasmeh, je lahko dovolj že topel pogled, ki ga namenimo drugim. Za lepši jutri.« Dodala je, da je pomembno vsak dan poiskati nekaj spodbudnega in dobrega.V nedeljo so sicer potrdili nekaj več kot 500 novih okužb, a kot pravi vladni govorec, se ne smemo prehitro veseliti, saj so podatki za nedelje po navadi netipični, bolj povedni bodo podatki za ponedeljek in torek.