Že devetič bodo ponudili roko pomoči

Živimo v svetu, ki ga izrazito poganja kapital in v katerem se vrednost človeka prepogosto meri v številkah in njegovih uspehih. A nič ne more nadomestiti in preseči toplega nasmeha ter roke pomoči, ko je ta potrebna. Tega se še kako dobro zavedajo pri farmacevtskem podjetju Krka, kjer na uspeh ne gledajo zgolj skozi denar, ampak so celo pred tega pregovorno vsemogočnega vladarja sveta postavili sočutje in skrb za soljudi.

Že od samega začetka, skoraj sedem desetletij, v srcih Krkinih zaposlenih utripa močan humanitarni čut. Danes je kar približno petina krkašev tako ali drugače vse leto vpeta v prostovoljske dejavnosti, že pred desetletjem, 2012., pa so te sklenili strniti (tudi) v Krkin teden humanosti in prostovoljstva.

Tega jim je sicer dvakrat odnesla pandemija, zato s še večjim veseljem pričakujejo prihodnji teden, ko bo med 9. in 14. majem stekel Krkin zdaj že tradicionalni teden pomoči ljudem v stiski. In žal se te le poglabljajo in so vse številnejše, zato bodo vsaka topla beseda, vsako dobro dejanje, vsaka sočloveku podarjena minuta več kot dobrodošli.

»Letos se je prijavilo že okoli 700 prostovoljcev, okoli 120 na novo,« je zadovoljno dejala Elvira Medved in dodala, da se v tem tednu povežejo z različnimi zavodi in društvi. Bolj razvejana je namreč mreža pomoči, več ljudi lahko doseže in jim vsaj količkaj, morda za le en dan, spremeni življenje na boljše in lepše.

Tudi hrana za živali

Zbirali bodo osnovne življenjske potrebščine, od oblačil in obutve, higienskih pripomočkov do igrač in šolskih potrebščin. Darovali bodo kri. Z zbiranjem hrane za živali bodo pomislili tudi na naše ljubljenčke, ki so mnogim v vsakodnevno uteho, letos pa bodo priskočili na pomoč tudi pri delu v Zavetišču za zapuščene živali Gmajnice v Ljubljani.

Več nas je vpetih v mrežo pomoči, več ljudem lahko pomagamo, je prepričana Medvedova.

Obiskali bodo domove starejših občanov in njihovim stanovalcem polepšali in popestrili dan. Nekaj veselja pa bodo z najrazličnejšimi dejavnostmi in delavnicami vnesli tudi v več varstveno-delovnih centrov, centrov za usposabljanje, izobraževanje in rehabilitacijo. Tako lahko na kratko strnemo prihajajoči teden, ki bo v znamenju nesebične pomoči in srčnosti in se bo sklenil v soboto z dnevom odprtih vrat za slušatelje Univerze za tretje življenjsko obdobje, na katerega se je že prijavilo okoli 2000 ljudi.

Slednji se bo odvil na Krkini osrednji lokaciji v Ločni, z vsemi drugimi dejavnostmi, razpršenimi v celem tednu, pa bodo dosegli več slovenskih krajev. Še več, v tem humanitarnem prizadevanju se jim bodo pridružili krkaši iz Krkinih podjetij in predstavništev v tujini, letos v kar 14 državah.

V osmih letih, ko je za en teden svoja srca odprlo že več kot 8300 krkašev, so darovali 933 litrov krvi, letos bodo to življenjsko tekočino darovali v Ljubljani, Novem mestu in Ljutomeru. Doslej so zbrali že 27 ton oblačil, hrane, knjig, igrač in drugih potrebščin ter pripravili 5800 živilskih paketov, kar bodo tokrat v sodelovanju z Rdečim križem in Karitasom zbirali v devetih slovenskih krajih (in na še več lokacijah).

Z delavnicami, kulturnim programom, lahko le sprehodi ali pogovorom bodo obiskali kar 21 domov starejših občanov po vsej Sloveniji, v Novem mestu, Ljubljani, Ljutomeru in Strunjanu pa bodo s paleto najrazličnejših dejavnosti – od obiska kina, plesnih delavnic in nastopa čarovnika do igranja golfa in pomoči pri učenju – razveseljevali otroke s posebnimi potrebami, varovance ter uporabnike varstveno-delovnih centrov in podobnih zavodov. »Veliko ustanov pa se je na nas obrnilo zaradi potrebe po pomoči ukrajinskim otrokom in tudi tu se nas je javilo veliko, ki govorimo rusko ali ukrajinsko.«