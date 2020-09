Že devet mesecev ujeta v Srbiji

V soboto manj testov, a znova veliko število okužb

V soboto so v Sloveniji opravili 1.917 testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 159 okužb, je vlada sporočila prek twitterja. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 80 bolnikov s covidom 19, 18 v enotah intenzivne terapije. 15 ljudi so odpustili iz bolnišnice, eden pa je