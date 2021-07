Že avgusta izbruh virusa delta?

Kdor se ne bo cepil, se bo okužil, svari prof. dr. Roman Jerala. FOTO: Dejan Javornik

Največ delte v osrednji Sloveniji

Koronavirus bi lahko premagali le, če bi dosegli 80-odstotno precepljenost.

Epidemiološka slika v Sloveniji je v zadnjih dneh nadvse spodbudna, saj prav vsi kazalniki in krivulje nakazujejo, da bo tretji val novega koronavirusa kmalu izzvenel. Žal pa nam zaradi najnovejše mutacije virusa, tako imenovane različice delta, ki se iz Indije širi po svetu in je veliko bolj agresivna in kužna od trenutno prevladujoče angleške različice alfa, grozi še četrti val epidemije. Delta bo namreč kmalu izpodrinila alfo, ki je bila za kar 70 odstotkov bolj kužna od prvotne različice koronavirusa. Obolevali bodo mladi in odrasli, ki se niso oziroma se ne bodo cepili. Kot opozarja stroka, ni več vprašanje, ali četrti val bo ali ne bo, ampak zgolj, kdaj in kako močan bo.Da gre za resno grožnjo, dokazujejo primeri držav, kjer prav zaradi virusa delta prihaja do velikih izbruhov in ponovnih zaprtij države. Tako so morali v mnogih državah po svetu, predvsem na Portugalskem, v Veliki Britaniji, Rusiji in Avstraliji, spet omejiti gibanje in uvesti ukrepe, ki so jih sicer že opustili, med njimi tudi policijsko uro in zapiranje restavracij.Na Portugalskem so v 14 dneh prišli iz zelene barve v rdečo, porast števila pozitivnih na dan je 590-odstoten (!), v velikem deležu prevladuje različica delta. Tudi Rusija se bojuje z njo, v Moskvi predstavlja že 90 odstotkov okužb. Te dni so dosegli tudi rekordno število smrti zaradi covida, na dan jih umre skoraj 700. Uvedli so mnoge ukrepe, ki veljajo le za necepljene, kljub vsemu pa cepljenje poteka zelo počasi, saj ga zavrača več kot polovica prebivalstva.Tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) svari pred vnovičnim porastom okužb s koronavirusom v Evropi. Kot je dejal regionalni direktor WHO za Evropopo dvomesečnem upadanju število okužb ponovno narašča, in sicer zaradi živahnejšega druženja, potovanj in sproščanja omejitev. »V evropski regiji WHO bo nov val, če ne ostanemo disciplinirani,« je dejal in bil tudi kritičen do počasnega cepljenja proti covidu-19.Kaj torej čaka Slovenijo in kdaj naj bi nastopil četrti val epidemije? V Sloveniji smo imeli do 21. junija 18 primerov okužb z različico delta, število pa je, kot je poročala STA, po zadnjih analiziranih vzorcih doseglo 65. Največ primerov so potrdili v osrednjeslovenski regiji, in sicer 38.Tudi na Institutu Jožef Stefan napovedujejo četrti val konec avgusta.»Če se ne bomo do konca avgusta dovolj precepili, se bo zaradi različice delta takrat začel četrti val epidemije, je v svoji prognozi širjenja covida-19 zapisals Kemijskega inštituta je že pred slabima dvema tednoma na twitterju napovedal, da je različica delta že pred vrati, in prosil ljudi, naj se čim prej cepijo. Stroka je torej enotna: edini način, da ustavimo četrti val in z njim ponovno naraščanje smrtnih žrtev covidne bolezni in zaprtje države, je cepljenje.