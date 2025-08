»Čestitam sedanjemu vodstvu in vsem, ki so delali pred nami. Izpostavil pa bi še eno plat – humanitarnost. Imam precejšen cmok v grlu: pred tremi leti nam je pogorela domačija, pa so bili prav člani Društva podeželske mladine Tržišče takoj tu in pripravljeni pomagati, pa ne samo enkrat! Zato resnično iskrena hvala!« je dejal Peter Camloh na 40. Kmečkem prazniku, ki ga je v Tržišču znova gostilo in organiziralo Društvo podeželske mladine Tržišče. Peter je bil prvi predsednik društva; ko mu je pred tremi leti pogorela domačija, so mladi podeželani že čez dva dni zbrali prvo denarno pomoč. Danes ...