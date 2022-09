Že 130 let se borijo z rdečim petelinom (FOTO)

Pred 130 leti je bilo v dvojezični vasi Dobrovnik ustanovljeno prostovoljno gasilsko društvo. Visoko obletnico delovanja je proslavilo na slovesnosti pri novem Centru za zaščito in reševanje v Dobrovniku. Praznovanja se je udeležilo 25 gasilskih društev s svojimi prapori. Parada je potekala po tamkajšnjih ulicah do prireditvenega prostora, kjer je bila osrednja slovesnost.

Mladi so pripravili kulturno točko.

Pred stoletjem in več so se začela po Sloveniji ustanavljati gasilska društva. Po uredbi so tudi v Zalski županiji določili županijska in okrajna požarna nadzorstva, okrajna nadzorstva pa so razdelili v požarne rajone. Dobrovnik je postal sedež enega izmed 11 požarnih rajonov dolnjelendavskega okraja. V omenjeni uredbi ter drugih aktih so predpisali minimalne dolžnosti na področju varstva pred požarom. Ena je bila tudi to, da je morala imeti vsaka hiša ob vodnjaku ves čas vodo v ločenih posodah, zraven pa sta morala biti še metla za gašenje in požarni kavelj. Opremo so strogo in redno preverjali. Taista uredba je notarska okrožja zavezovala tudi k ustanavljanju prostovoljnih gasilskih društev.

Prvi zametki

Prav ogenj je povzročil številne tragedije v zgodovini človeštva. Rimljani so organizirali četo za gašenje požarov, na gradovih so bili branilci za zatiranje plamenov. To so bili prvi zametki gasilstva. Predani domačini so v Dobrovniku postavili trdne temelje za delovanje društva, a ni bilo vedno lahko. Usodnega 17. oktobra 1947 je zagorelo v Cerkveni ulici v Dobrovniku, požar pa se je zaradi hude suše in močnega pomanjkanja vode bliskovito razširil po vasi. Kljub požrtvovalnosti gasilcev iz okoliških vasi ter enot iz Lendave, Murske Sobote, Gornje Radgone, Maribora, Čakovca, Varaždina in celo Zagreba je bilo uničenih več kot 50 hiš in gospodarskih poslopij, še veliko več je bilo poškodovanih. Težka izkušnja je bila povod za reorganizacijo in okrepitev društva, ki se danes lahko pohvali s številnimi rezultati na gasilskih tekmovanjih in uspešnimi intervencijami. Zavarovali so življenja in imetje nemočnih ljudi, ne zgolj v boju z ognjem, tudi z rokami, kot so dokazali slovenski gasilci leta 2014. Ko je letos poleti ogenj pustošil po Krasu, so združeni dosegli tisto, kar se je na trenutke zdelo nemogoče, premagali so naravo in dokazali, kako dobri in uigrani so.

Bilo je slavnostno.

Gasilskega praznovanja ob 130-letnici PGD Dobrovnik so se udeležili dr. Aleksander Jevšek, minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Jože Horvat, poslanec v DZ, Marjan Maučec, državni svetnik, namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenija Janja Kramer Stajnko, Leon Markovič, predstavnik pomurske gasilske regije, Ivan Kasnik, poveljnik Gasilske zveze Lendava, župan občine Dobrovnik Marjan Kardinar in predsednica madžarske samoupravne narodnostne skupnosti občine Dobrovnik Edit Varga.

V ešalonu so zakorakali po dobrovniških ulicah.

V imenu gasilskega društva Dobrovnik je Zlatko Car pozdravil vse gasilce, domačine in goste ter poudaril, da je društvo pridobilo izvirni dokument o svoji ustanovitvi, ki dokazuje, da je bilo PGD Dobrovnik zares ustanovljeno leta 1892. V trinajstih desetletjih se je zamenjalo veliko generacij, ki so ustvarile zelo bogato zgodovino, obstalo je kljub vojnam, političnim spremembam in tragičnemu dogodku leta 1947.

1892. je bilo ustanovljeno gasilsko društvo.

Vpliv na družabno življenje

Gasilska društva so imela zlasti v manjših krajih zelo velik vpliv na družabno življenje kraja in so vtisnila viden pečat tudi na področju kulture. Številni družabni in kulturni dogodki so se namreč odvijali ravno v sklopu gasilskih organizacij, ki so pomembno prispevale h krepitvi slovenske narodne zavesti, ohranjanju jezika in tradicije ter ljudskega izročila. Prostovoljstvo, ki je eno izmed temeljnih vrednot gasilstva, je nenadomestljiv družbeni kapital, brez katerega ne bi obstale niti najbogatejše družbe.

Voščil jim je minister Aleksander Jevšek.

Gasilskemu društvu Dobrovnik je nekaj besed ob praznovanju namenil minister Jevšek, ki je dejal, da bo država gasilcem vedno stala ob strani in jim pomagala do evropskih sredstev. Evropska komisija za naslednje programsko obdobje namenja znatna sredstva za boj proti podnebnim spremembam, ki so vzrok za marsikatero naravno ujmo. V tem kontekstu bodo sredstva za odzivanje na njihove posledice. Del sredstev komisija namenja prek programov čezmejnega sodelovanja. Za uspešno sodelovanje je potrebna usklajenost prek državne meje, kar se je še kako izkazalo ob požaru na Krasu tik ob meji z Italijo.

S kolegi so se veselili tudi člani prijateljskega gasilskega društva Paška vas pri Celju.

Gasilcem sta ob obletnici društva lepe želje izrekla tudi Kardinar in Vargova. Program so popestrili mladi gasilci in člani Kulturnega društva Petofi Sandar Dobrovnik ter citrarska in pevska skupina Muravidek. Ob tej priložnosti so razvili nov društveni prapor in prejeli zlato plaketo Gasilske zveze Slovenije. Praznovanja so se udeležili tudi gasilci iz prijateljskega društva Paška vas pri Šmartnem ob Paki, ki so dobrovniškim kolegom podarili gasilsko opremo.