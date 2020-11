Zdržati moramo še ta teden

ČERNIVEC ALEš Dr. Matjaž Jereb je napovedal, da bo vrh v bolnišnicah dosežen v drugi polovici novembra. FOTO: Aleš Černivec

Podatki kažejo, da smo vrh širjenja okužb že dosegli, vrh v bolnišnicah pa nas še čaka.

182

bolnikov s covidom-19 je umrlo v tem tednu.

Za nami je doslej najhujši teden epidemije. Od prejšnjega petka, 30. oktobra, do predvčerajšnjim, torej do četrtka, 5. novembra, je umrlo kar 182 bolnikov s covidom-19. Potem ko so smrtnost, število obolelih v bolnišnicah in na intenzivni negi v sredo dosegli vrhunec, saj je umrlo kar 30 ljudi, na intenzivni negi jih je bilo 161, v bolnišnicah pa 1023, se je v četrtek rast po dolgem času vendarle ustavila.Od 5895 opravljenih testov je bilo v četrtek potrjenih 1564 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih 26,53. Dan prej je znašal 28,1 odstotka. Umrlo je 26 ljudi s covidom-19, intenzivno nego je potrebovalo 168 bolnikov, sedem več kot v sredo, v bolnišnicah se jih je zdravilo 1069. Iz njih so v četrtek odpustili 92 bolnikov. Proti koncu tega tedna se je začelo zmanjševati tudi tako imenovano reprodukcijsko število, ki kaže, koliko ljudi okuži vsak okuženi. Še v četrtek je bilo to število 1,1, včeraj pa le še 1.Kot je na včerajšnji redni novinarski konferenci povedal vladni govorec, število sprejetih v bolnišnice še vedno narašča, a se umirja. »Podatki kažejo, da je trend dober, razmere se počasi stabilizirajo. Prav tako se zmanjšuje število okuženih. Podatki o številu okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh kažejo, da smo vrh že dosegli, podatki za zadnjih sedem dni pa, da smo že krepko čez vrh. Če bo šel trend tako še naprej, se lahko veselimo prihodnosti,« je dejal.V bolnišnicah kritičnoŽal pa to še ni razlog za olajšanje. Kot je na novinarski konferenci že v sredo napovedalvodja Oddelka intenzivne terapije Infekcijske klinike ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, vrha drugega vala bolnišnice še niso dosegle. V navadnih oddelkih ga po njegovih besedah pričakujejo sredi novembra, na intenzivnih enotah pa še pozneje. »Stanje v bolnišnicah bo kritično še ves november,« je dejal.Kot so še povedali na včerajšnji novinarski konferenci, so največja žarišča okužb še vedno na Gorenjskem. Tako je bilo v četrtek v Kranju 64 novih okužb, na Jesenicah 23, v Tržiču 18 in v Bohinju 14. Eno od žarišč je postala Idrija, kjer so jih imeli 18, nekoliko večja pojavnost okužb je bila tudi na vzhodu Slovenije. V Radencih so imeli 22 novih okužb, v Gornji Radgoni 16 in v Rogašovcih 27.Brezplačna kosilaUpadanje okužb po Kacinovem mnenju kažejo, da so ljudje ukrepe sprejeli in da jih izvajajo. Je pa opozoril, da je prav zdaj zelo pomembno, da ne popustimo in se jih držimo še naprej. »Zdržati moramo še ta teden, zato bo tudi šolanje ta čas potekalo še na daljavo,« je dejal.O rahljanju ukrepov ta teden še ni bilo govora. Prihodnji teden bo vlada preučila ukrepe glede šolanja, že v sredo pa so vse občine in šole dobile okrožnico ministrstva za izobraževanje, naj poskrbijo za organizacijo kuhanja in razvoza kosil za vse otroke, ki imajo brezplačno kosilo v osnovnih in malico v srednjih šolah. Brezplačni topli obrok pripada vsem učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini ne presega 382,82 evra. Sredstva so zagotovili neposredno iz proračuna.Od včeraj je dovoljeno tudi opravljanje pedikure, odprte pa so lahko nekatere specializirane trgovine, na primer z izdelki za otroke, s tehničnim blagom, pohištvom, motornimi vozili, pa tudi fotokopirnice, urarne in zlatarne.