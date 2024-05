Združujejo moč za pomoč najšibkejšim

Celjsko Humanitarno društvo Enostavno pomagam, ki je obdarilo številne otroke iz manj premožnih družin, letos praznuje deset let delovanja. Člani društva so jubilej zaznamovali s slovesnostjo v Narodnem domu v Celju, na kateri so se zahvalili številnim organizacijam, posameznikom, podjetjem, javnim zavodom in drugim službam, ki so jim v desetih letih kakor koli pomagali pri okoli 30 dobrodelnih projektih. Širši javnosti je najbolj poznana Božičkova tovarna daril. Kot je povedal predsednik in ustanovitelj društva Milan Ninić, je vesel, da jim je uspelo v desetih letih osrečiti številne otroke in jim prižgati iskrice v očeh. »Vsa leta smo sledili svoji viziji in se združili v skupnem cilju, pomagati tistim, ki so našo pomoč najbolj potrebovali,« je med drugim dejal Ninić. Za seboj ima skromno ekipo ljudi, ki opravijo okoli 1500 prostovoljnih ur na leto. A tu so še številni prostovoljci, ki se jim pridružijo pri največjih akcijah. Kljub temu bi bili veseli novih moči, saj je obseg dela zelo velik. Sicer pa bo tudi Božičkova tovarna daril letos praznovala deset let in Ninić upa, da jim bo konec leta znova uspelo združiti moči in dostojno proslaviti tudi ta jubilej.