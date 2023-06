Združeni že 20 let

V Moravskih Toplicah je Pomurska pokrajinska zveza društev upokojencev Murska Sobota pripravila 18. srečanje pomurskih upokojencev iz društev z levega in desnega brega reke Mure. Na srečanju so tudi zaznamovali 20-letnico delovanja njihove zveze.

Zbralo se je lepo število upokojencev.

Gre za množično upokojensko organizacijo, pri čemer zveza kot krovna organizacija bdi nad društvi in jim pomaga pri vseh aktivnostih na področju izobraževanja, pripravlja pevske revije pevskih zborov, literarne in glasbene večere, slikarske kolonije in razstave, rokodelske razstave in podobno.

Do poznih večernih ur

Vse zbrane je pozdravila dosedanja predsednica Vijola Bertalanič, nato so besedo prevzeli novi predsednik pomurske zveze Milan Osterc, direktor Term 3000 Moravske Toplice Igor Magdič, župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač in podžupan Jure Lang. Ob 20-letnici delovanja Pomurske zveze društev upokojencev so prejeli plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije.

Pripravili so bogat kulturni program, do poznih večernih ur pa je za ples in zabavo poskrbel ansambel Avantura. Šlo je za lepo in nepozabno doživetje pomurskih upokojencev, ki so se še bolj spoznali ter obujali spomine na mladostne dni.