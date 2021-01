Zdrs v črno, sledi ponovno zaprtje šol?

Vlada bo predvidoma danes odločila o tem, kako naj poteka pouk v prihodnjem tednu. Razpravo je začela na sredini večerni seji, ko je med drugim ugotovila, da je rdečih le še sedem statističnih regij od 12. V črni fazi sta po novem Obalno-kraška in Zasavska, kjer so ta teden šole že odprli za otroke prvega triletja.Po prilagojenem načrtu sproščanja protikoronskih ukrepov, ki ga je v začetku meseca določila vlada, so slovenske regije v različnih fazah. Ta teden otroci prvega triletja obiskujejo pouk v šolah v devetih statističnih regijah, ki so bile po epidemioloških podatkih na rdečem seznamu.Jugovzhodna, Goriška in Posavska regija šol še niso odprle, vrtci pa nudijo le nujno varstvo, saj so zaradi epidemiološke slike v črni fazi. Dodatno so se razmere poslabšale še v Zasavski in Obalno-kraški regiji, zato je vlada že odločila, da se bodo tam znova zaprle nenujne trgovine in kulturne ustanove. Ali se bo odločila tudi za vnovično zaprtje šol, še ni znano.Nacionalni inštitut za javno zdravje je sicer vladi v enem od mnenj svetoval, če bo potrebno zaostrovanje ukrepov, naj najprej zapre druge mogoče lokacije prenosa okužb, ne pa šol in vrtcev.