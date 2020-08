Zdravstveno osebje na petzvezdičnem oddihu (VIDEO)

Svetovna epidemija korona virusa je svet povezala na nov in drugačen način. Organizacije in ljudje so si bližje kot kdajkoli poprej. Tako so tudi največje in najuspešnejše družbe imele priložnost izkazati svojo velikost ter zahvalo tistim, ki so najbolj zaslužni za javno zdravje. Družba MK Group ustanovitelja in predsednikaje od začetka epidemije donirala že več kot 500.000 evrov. Z Zahvalo herojem je MK Group 100 zdravnikom ter zaposlenim v zdravstvu iz Slovenije, omogočila brezplačni oddih v petzvezdičnem hotelu Kempinski Palace Portorož. Ob tej priložnosti so se zaposleni v zdravstvu družbi MK Group zahvalili za prijazno gesto predsednika Miodraga Kostića. Spomnimo, vodstvo in vodilni zdravniki so na strokovnem posvetu COVID-19 bolnišnic v hotelu Kempinski Palace Portorož izmenjali svoje izkušnje o organizaciji dela v bolnišnicah ter pripravah na morebitni drugi val epidemije. S tem se je med 15. junijem in 15. avgustom začelo dvomesečno obdobje, v katerem so zaposleni v zdravstvu, v COVID bolnišnicah, imeli priložnost brezplačnega oddiha, ki so ga z veseljem izkoristili., direktorica hotela Palace Portorož po obisku prvih zdravnikov ter zaposlenih v zdravstvu z vseh štirih COVID-19 bolnišnic: »Naš hotel temelji na visokih moralnih ter etičnih načelih. Odločitev predsednika MK Group Miodraga Kostića za povabilo zdravnikov in zaposlenih v zdravstvu k brezplačnemu letovanju je pravi izkaz solidarnosti ter razumevanje lokalnega okolja in skupnosti. Veseli nas, da lahko brezplačni oddih omogočimo tistim, ki si to v tem trenutku najbolj zaslužijo. To so zaposleni v zdravstvu, ki vsakodnevno skrbijo za naše zdravje.«