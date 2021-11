Zdravstveni zavodi špekulirali, bodo zdaj sedem milijonov stroškov prevalili na paciente?

Vse se draži, predvsem pa letijo v nebo cene energentov in elektrike. Ta se je od poletja podražila za kar 300 odstotkov. Delo danes poroča, da je visoka rast cen elektrike prekrižala načrte tudi zdravstvenim zavodom v naši državi. Ti namreč vsako leto znova naročajo elektriko za prihajajoče leto, ponavadi to storijo poleti. Približno na sredini leta pošljejo povpraševanje ponudnikom in se odločijo za najugodnejšega, vendar letos tega niso naredili.

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije se je namreč odločilo, da z nakupom še počaka, ker so pričakovali, da se bo cena elektrike znižala. Zgodilo pa se je ravno nasprotno od njihovih pričakovanj, zato bodo samo za elektriko letos plačali najmanj sedem milijonov več. Kot poroča Delo, bi julija zanjo plačali 9,681.490 evrov (brez davka), pri Petrolu pa še nekoliko manj. Novembra enaka količina energije stane skoraj 16,9 milijona.

Kaj to pomeni za zdravstvene storitve?

Direktor Združenja Marjan Pintar je za Delo pojasnil, da zavodi ne bodo zmogli pokriti tako povišanih stroškov, zato bo treba denar zanje najti v ceni zdravstvenih storitev. Ali se bodo zato dvignile cene zdravstvenih storitev za vse nas in katere storitve se bodo podražile, bo pokazal čas. Obvestili so tudi ministrstvo za zdravje in videli bomo, kakšna bo njihova rešitev za nastalo težavo.