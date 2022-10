Zdravstveni minister Loredan: Po nujnem postopku smo sprejeli izhodni covidni zakon

Po seji vlade je pred novinarje stopil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Kot je pojasnil, je vlada danes po nujnem postopku sprejela predlog zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic covida-19 na področju zdravstva oziroma t. i. izhodni covidni zakon. »Sledimo tistemu, kar smo ves čas govorili. Iz PKP 1 do PKP 10 so izločili tisto, kar ni več potrebno,« je dejal uvodoma.

Kot je še pojasnil minister, so postavili vse pravne podlage, da to jesen in zimo ter do spomladi covid postane endemično obolenje. »Mi si želimo, da se ne vzpostavlja več izrednih razmer, za to ni nobene potrebe,« pravi in dodaja, da so jasno opredelili tudi covidne dodatke, ki so zdaj nominalni in za vse enaki. »Dodatke bodo dobivali tisti, ki neposredno delajo s covidnimi bolniki.«

Možnost nagrajevanja v javnem zdravstvu

Vlada je naslovila tudi problematiko izolacij ter sivih in rdečih con. »Mi želimo, da je covid endemsko obolenje ter da pripravimo zdravstveni sistem do tega, da bomo do pomladi o covidu govorili tako kot o gripi,« je dejal minister.

Z namenom krajšanja čakalnih dob v zdravstvu pa s predlogom zakona vpeljujejo tudi možnost nagrajevanja v javnih zdravstvenih zavodih, ki je po besedah ministra povsem primerljivo s tistimi pri zasebnikih. »S tem želimo zadržati kadre in narediti konec rak rani slovenskega zdravstva,« je še dodal minister.