Zdravstveni inšpektorici je rekel: »V rit si vtakni izkaznico« in odkorakal iz trgovine

Brez policije inšpekcija kot brezobi tiger



Na terenu dnevno 60 inšpektorjev, globe pa visoke

Kmalu po aferi z rogljičkom, ko je zdravstveni inšpektorat poostreno preverjal, ali v središču gorenjske prestolnice vsi nosijo maske, se je na twitterju pojavil zapis o tem, da je bila zdravstvena inšpektorica deležna hudih zmerljivk od obiskovalca drogerije (nelektorirano):»Je rekel zdravstveni inšpektorici: 'V rit si vtakni toto izkaznico, pras***.' In odkorakal iz trgovine. Pravkar sem bila priča.« Kot pravi, ne ve, kaj je bil razlog za takšen izpad moškega, saj je nosil masko. »Morda zaradi vozička, ki so obvezni, ali pa razkuževanja rok.«Inšpektorica na ministrstvu za zdravjenam je potrdila, da inšpektorji na terenu občasno slišijo verbalne žaljivke. Evidence o neprimerni komunikaciji sicer ne vodijo, vendar o njih obveščajo predstojnika in kolege.Po zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) ima inšpektor pravico pregledati osebne dokumente, da ugotovi identiteto osebe, a če jih ta ne želi pokazati ali pa odide, je inšpektor ne more ustaviti, saj brez spremstva policije vzvoda za ukrepanje nima. Vedno pa seveda lahko pokliče policijo, s katero inšpektorji po besedah Potzeve zelo dobro sodelujejo in občasno izvajajo skupne nadzore.Pri Zdravstvenem inšpektoratu RS (Zirs) je trenutno zaposlenih 84 inšpektorjev. Od tega naj bi jih nadzore izvajalo 70, a dosedanja praksa je pokazala, da jih je zaradi dopustov in bolniških odsotnosti dnevno na terenu ni več kot 60.Od začetka epidemije, torej od marca 2020, se inšpektorji prioritetno ukvarjajo z nadzori nad spoštovanjem predpisov za obvladovanje covida 19. Zirs je namreč pristojen za nadzor nad vsemi vladnimi odloki v zvezi z nalezljivo boleznijo in izdaja globe za vsako posamezno kršitev. Kot primer lahko navedemo: če ste med 21. in 6. uro zunaj brez upravičenega razloga, ste v skupini več kot šestih ljudi in pri tem ne nosite zaščitne maske, so to tri kršitve in tri globe v skupni višini 1200 evrov, če pa ste poleg tega še zunaj občine stalnega bivališča, to pomeni, da vas lahko oglobijo za dodatnih 400 evrov.