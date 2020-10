Zdravstveni delavec Rok razkril: To so nečloveški pogoji

Da so razmere v slovenskih bolnišnicah na robu zmogljivosti ni nobena skrivnost. Število bolnikov z novim koronavirusom narašča in zdravstveni delavci so vse bolj obremenjeni. Samo v petek je bilo ob 7.025 testih pozitivnih kar 1.963 ljudi. To je dobrih 300 več kot dan prej, ko je bilo opravljenih 6.745 testov, kažejo podatki sledilnika covid 19, podatke pa je kasneje potrdila tudi vlada.V 24 urah je po podatkih vlade umrlo kar 19 oseb, ki so bile okužene s koronavirusom. Toliko smrti v enem dnevu od začetka epidemije še ni bilo. Na katastrofalne razmere v zdravstvu pa vse bolj opozarjajo tudi zdravstveni delavci, pred dnevi se je javno izpostavil, ki se iz dneva v dan bori s tovrstnimi težavami. Težki delovni pogoji, slabo plačilo in izčrpanost, vse to je izpostavil v svojem podrobnem zapisu, ki razgalja njegov naporen delavnik.Vsa normalna opravila so zaradi zaščitne opreme zelo otežena in že odhod na toaleto predstavlja velik podvig, saj so zaradi higienskih razmer postavljeni posebni protokoli, ki jih morajo zaposleni upoštevati. Tudi nega bolnikov je velik del njegovega vsakdana, previjanje, umivanje, hranjenje, vse to sedaj počnejo v zaščitnih oblekah, ki jih že po eni uri uporabe močno ovira, saj je pod njo peklensko vroče. Celoten si zapis si lahko preberete spodaj.