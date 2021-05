Zdravstveni delavci UKC Ljubljana ostali brez ugodnosti

Posebne dovolilnice za brezplačno parkiranje, ki so jih zaradi razmer, povezanih s covidom 19, uvedli med epidemijo za zaposlene v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana in na Onkološkem inštitutu (OI) Ljubljana, bodo s 1. junijem 2021 prenehale veljati, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana (Mol). Kot razlog za tako odločitev so navedli izboljševanje epidemioloških razmer.



»Ker se stanje izboljšuje in se ukrepi vlade za zajezitev širjenja okužb s covidom 19 sproščajo, kar vključuje tudi ponovno običajno delovanje javnega potniškega prometa v Ljubljani, omenjene dovolilnice niso več potrebne,« so sporočili iz Mola.



Spomnili so, da so zaradi blaženja posledic epidemije covida 19 ob ponovnem zaostrovanju ukrepov konec oktobra lani UKC Ljubljana dali na razpolago 100 parkirnih dovolilnic za zaposlene za parkiranje na parkirnih mestih v okolici UKC.

Na razpolago dali tudi hostel

Zaradi nespremenjenega stanja so nato aprila letos podaljšali režim brezplačnega parkiranja za zaposlene v UKC Ljubljana in OI Ljubljana na javnih parkirnih mestih v Mol na parkirnih območjih Vo1 in Si1. »Takrat je bil z UKC sklenjen dogovor, da bodo sami za svoje zaposlene izdelali dodatnih 300 dovolilnic. Tako smo jim v oteženih razmerah, ko je bilo delovanje javnega potniškega prevoza omejeno, olajšali prihod na delo,« so zapisali.



Poleg tega je Mol že ob prvem valu epidemije spomladi 2020 brezplačno dal v uporabo Hostel Celica uslužbencem UKC, ki se iz drugih krajev Slovenije vozijo v službo v Ljubljano, in jim na ta način omogočili bivanje bliže delovnega mesta.

