Preverite, kje je največ in kje najmanj cepljenih zdravnikov

V slovenskih bolnišnicah in univerzitetnih kliničnih centrih je po podatkih Zdravniške zbornice Slovenije proti covidu-19 precepljenih 89,4 odstotka od skupno 3571 zdravnikov. V bolnišnici Topolšica so cepljeni vsi zdravniki, v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana 87 odstotkov.»Podatki zgovorno kažejo na to, da se za cepljenje najbolj odločajo ljudje, ki o cepljenju, tako varnosti kot učinkovitosti in pomenu za družbo, po strokovni plati vedo največ,« so v današnjem sporočilu za javnost izpostavili v Zdravniški zbornici Slovenije.V celjski bolnišnici je cepljenih 99,4 odstotka zdravnikov, nad 90 odstotkov jih je cepljenih tudi v UKC Maribor, na Onkološkem inštitutu ter v splošnih bolnišnicah Brežice in Slovenj Gradec.V največji zdravstveni ustanovi v državi - UKC Ljubljana, kjer dela več kot 1300 zdravnikov, jih je cepljenih 87 odstotkov. To je po ocenah zdravniške zbornice zelo visok delež. »Treba je upoštevati, da so v ta podatek v UKC Ljubljana vključeni vsi zdravniki, torej tudi tisti, ki so na dolgotrajni bolniški ali na porodniškem dopustu, medtem ko pri večini drugih bolnišnic, od katerih smo pridobili podatke, vanje dolgotrajno odsotni zdravniki oz. zdravnice niso všteti,« so pojasnili.V nekaterih bolnišnicah so nekateri zdravniki, ki še niso cepljeni, prebolevniki in tako še zaščiteni. V Splošni bolnišnici Novo mesto je cepljenih 80 odstotkov zdravnikov, če bi prišteli še zdravnike prebolevnike, pa bi dosegli 86 odstotkov.»Z visoko lastno precepljenostjo in tudi precepljenostjo svojih družin jasno kažemo, da smo v dejstva o cepljenju prepričani in ga zato priporočamo vsem. Posebej je pomembna precepljenost tistih, ki so v nevarnosti, da bodo ob okužbi s sars-CoV-2 potrebovali sprejem v bolnišnico, to je predvsem starejših od 50 let. Če ta skupina ljudi ne bo dovolj zaščitena, imamo lahko ob hitrem širjenju različice delta v bolnišnicah hitro še enkrat toliko ali celo več bolnikov kot lani jeseni,« poudarja predsednica Zdravniške zbornice SlovenijeVodstva slovenskih bolnišnic ponovno pozivajo prebivalce, naj zaupajo medicinski stroki in se, če še niso zaščiteni pred covidom-19, čim prej cepijo. Tako bodo zavarovali sebe pred morebitnim težjim potekom bolezni in hkrati omogočili, da bolnišnice ne bodo preobremenjene z bolniki zaradi covida-19 ter bodo tako lahko po programu oskrbele vse druge bolnike, ki prav tako potrebujejo bolnišnično obravnavo, sporočajo iz zdravniške zbornice.»Pridružujemo se pozivom k cepljenju prebivalstva, saj trenutno stanje precepljenosti proti covidu-19 v Sloveniji nikakor ne zagotavlja dovolj visoke kolektivne zaščite pred okužbo s to boleznijo. S cepljenjem ne ščitimo le sebe, pač pa tudi druge, še zlasti ranljive v svoji okolici, ki bi lahko zboleli za težjo obliko bolezni. Zavedati se moramo, da je pomemben prav vsak dan, saj smo že v četrtem valu epidemije, ko zbolevajo predvsem mladi, sicer zdravi odrasli in tudi mladostniki,« je izpostavila v. d. strokovne direktorice Splošne bolnišnice Slovenj Gradec