Zdravniška napaka med Julijanovo operacijo: sodišče potrdilo odgovornost UKC Ljubljana

Ljubljansko okrožno sodišče je v vmesni sodbi potrdilo, da je bila med operacijo danes 12-letnega Julijana Peterke storjena zdravniška napaka, zaradi česar je družina upravičena do odškodnine, je danes poročal Pop tv.

Leta 2016 so na Pediatrični kliniki ljubljanskega kliničnega centra med rutinsko operacijo zamenjave elektrode srčnega spodbujevalnika elektrodo nepravilno prišili na napačno mesto, kar je povzročilo več srčnih zastojev in hude možganske okvare.

Prišil na napačen srčni prekat

Usodna napaka med operacijo Julijana, ki se je rodil s srčno napako, je bil v starosti treh let operiran zaradi okvare elektrode srčnega spodbujevalnika. 28. julija 2016 je kirurg Ivan Knežević elektrodo prišil na napačen prekat srca, kar je sodišče opredelilo kot zdravniško napako in neskladnost z medicinsko doktrino. Poleg tega je ugotovilo številne nepravilnosti pri zdravljenju v mesecih po operaciji. Po mnenju sodišča bi bilo mogoče preprečiti tudi štiri srčne zastoje, ki so sledili.

FOTO: Brigite Ferlič Delo

Očeta je nemoč med sinovimi srčnimi zastoji močno zaznamovala. »Julijan mi je dvakrat umiral v naročju, bil sem popolnoma nemočen. Občutek krivde, da bi kot oče lahko naredil več, me spremlja ves čas,« je povedal Peter Peterka. Tudi mama Mateja Peterka opozarja, da se bo pravna bitka verjetno nadaljevala: »Zavedamo se, da je to šele prva stopnička. Postopek se lahko vleče še dolgo, saj bodo zagotovo sledile pritožbe.«

Težke posledice

Julijan, danes star 12 let, se zaradi zdravniške napake spopada s hudimi posledicami, vključno z epileptičnimi napadi, nevropatskimi bolečinami in izgubo osnovnih kognitivnih sposobnosti. Kljub temu si starša prizadevata, da bi mu omogočila čim bolj srečno življenje. »Najin vsakodnevni boj je, da mu poenostaviva življenje in ga osrečiva,« pravi oče.

Mama poudarja, da je otroštvo njenega sina izgubljeno: »Julijan je trpel hude bolečine, jokal je, mi pa nismo vedeli, kaj ga boli, ker tega ne more povedati.«

Družina Peterka je vložila tožbo proti UKC Ljubljana in zahteva odškodnino v višini 860.000 evrov, skupaj z obrestmi pa znesek presega milijon evrov.

Iz UKC Ljubljana so sporočili le, da s sodbo še niso seznanjeni. Sodba, ki obsega 44 strani, podrobno opisuje neskladnosti pri operaciji. Za zdaj še ni pravnomočna, UKC Ljubljana pa ima še možnost pritožbe.