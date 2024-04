Ob stotih dneh zdravniške stavke je za Slovensko tiskovno agencijo precej vsebinsko oster intervju dal Damjan Polh, predsednik zdravniškega sindikata Fides. Tik pred današnjimi pogajanji z vlado je v javnosti osvetlil razpoloženje znotraj Fidesa, kjer naj bi se članstvo v sindikatu v času stavke še okrepilo, in zahteva zaostritev stavke: »Zdravništvo je v tej stavki odločno, enotno in podpira stavko,« pravi Polh in zlovešče napoveduje: »Vse bolj so glasne ideje o masovnih odpovedih delovnih razmerij, ki so lahko zadnja streznitev vlade, da mislimo resno.« Damjan Polh, predsednik Fidesa, v int...